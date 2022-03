Startup innovative, 6 aziende perugine vincono il bando

Saranno sostenute dal progetto della Regione a sostegno dell'innovazione | Romizi: imprese giovani con forti potenzialità di crescita

Sono 6 le startup perugine risultate vincitrici del bando regionale SmartUp e che quindi saranno sostenute con un vero e proprio programma di accompagnamento per tutta la durata del progetto.

Si tratta di GEMATEG ITALIA S.R.L., 10 H9 S.R.L., ATRP 2 – ALLERGIC TESTS RESEARCH AND PRODUCTION S.R.L., BEAMIDE SRL, NEXTEGY SRL Perugia e TOCLINICS SRLS Perugia. A loro e all’opportunità offerta con questo bando dall’assessore regionale Michele Fiorini i complimenti del sindaco Andrea Romizi, anche in considerazione del momento molto difficile per chi inizia a fare impresa.

“Le startup innovative – commenta Romizi – sono imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresentano per l’Umbria e per Perugia, uno dei punti chiave della politica economica e industriale. La sostenibilità così come l’innovazione devono essere i nostri obiettivi, presenti e futuri, per una rivoluzione digitale, in grado di offrire opportunità e modelli di business a chi deciderà di investire nei nostri territori. Alle nostre sei giovani aziende perugine voglio esprimere tutta la mia gratitudine per aver lanciato nuove sfide a supporto dell’innovazione, cosi come alle aziende del Comune di Foligno, Terni, Corciano, Trevi, Città di Castello, Orvieto, Deruta, Todi e Stroncone”.