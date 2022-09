Stadio Madonna del Latte intitolato a Mauro Magi, fondatore e presidente storico della società - Tuttoggi

A completare l’opera un gigantesco murales che immortala la faccia sorridente del presidente Magi in mezzo ai suoi ragazzi e giovani, molti dei quali ora adulti e presenti all’evento, a lui riconoscenti per essere stati cresciuti sempre con sani principi: il calcio è stato infatti per Mauro momento di aggregazione non solo sportivo ma anche sociale.

Insegnamenti di calcio e di vita fondati sui veri valori dello sport, sulla famiglia e sul volontariato: indimenticabile il viaggio di Mauro con Don Franco e gli amici della parrocchia Madonna del Latte in Perù, per visitare ed aiutare le missioni dell’Operazione Mato Grosso, come pure sui valori religiosi e culturali. Ogni stagione agonistica cominciava con una messa e una benedizione sia degli atleti che delle divise sportive, e ogni gita organizzata in Italia, Alghero, o all’estero, Germersheim o Praga, prevedeva non solo il torneo calcistico ma visite ed escursioni guidate. Indelebili anche le settimane bianche a Passo San Pellegrino, altri momenti aggregativi da lui organizzati che hanno consentito a molte persone di vivere in allegria e divertimento anche il rapporto con la montagna.

Insomma “un modo di fare sport – come scrisse nel 2008 lo stesso Mauro Magi in occasione dei 25 anni dalla fondazione della società sportiva – che antepone il sano divertimento, il desiderio di stare insieme e di rispettare i valori etici al mero risultato finale“.

Il Presidente del Cru Luigi Repace ha sottolineato il suo rapporto con Mauro Magi, “fatto di incontri frequenti ma anche di animati confronti, tesi sempre però a convogliare le forze per il bene del calcio giovanile regionale. A rappresentare l’amministrazione comunale c’era il vicesindaco Giuseppe Bernicchi che, oltre a ringraziare la famiglia e la società sportiva per quello che stanno facendo a prosecuzione dell’impegno di Mauro, ha annunciato che saranno ampliati gli spogliatoi dello stadio in modo tale che gli oltre 200 tesserati possano avere un ambiente più idoneo e grande. Commoventi infine, prima della benedizione di don Franco Sgoluppi e del taglio del nastro da parte della famiglia e dell’assessore Riccardo Carletti, le parole del presidente Roberto Magi, fratello di Mauro, e Stefano Andrei, vicepresidente della società biancoverde.