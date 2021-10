Stadio Curi, la capienza portata a 7.581 spettatori: i settori

In Curva Nord massimo 1.968 tifosi, in Curva Sud 843 ospiti | La decisione della Commissione in base allo stato dell'impianto e alla normativa Covid

Portata a 7.581 spettatori la capienza allo stadio Curi. Lo ha comunicato l’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, all’indomani della riunione che si è tenuta in Prefettura.

Il risultato è il frutto del provvedimento nazionale che fa salire al 75% la capienza massima negli stadi per la normativa anti Covid e dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sulla base delle condizioni di tenuta dell’impianto, che dovrà essere sottoposto a interventi di consolidamento della struttura in acciaio e dei gradoni.

E il totale della capienza effettiva massima sarà ora di di 7.581 unità.

Oltre al vice prefetto vicario, hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti del Perugia Calcio – che aveva chiesto l’ampliamento d ella capienza in alcuni settori – e del Comune di Perugia.

La ripartizione nei settori

“La stessa Commissione – informa Pastorelli – reputa comunque necessario che la società adotti misure organizzative idonee ad assicurare l’uniforme distribuzione del pubblico nei vari settori dello stadio per non sovraccaricare le strutture e anche a fini sanitari”. E così questa sarà la ripartizione massima del pubblico: Tribuna Ovest: 2.520 spettatori; Curva Nord 1.968; Tribuna Est 2.250; Curva Sud ospiti: 843; curva Sud locali: chiusa.