Stadio Comunale "Giancarlo Mercatelli", il 19 febbraio cerimonia di intitolazione - Tuttoggi

“Come Amministrazione intendiamo onorare la memoria di Giancarlo Mercatelli – ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti – perché la sua opera come amministratore ed esponente del mondo sportivo è di grande esempio per le future generazioni. Si è speso con abnegazione per il bene della città e di tutta la cittadinanza”.

“La figura di Giancarlo Mercatelli – ha aggiunto Stefano Lisci, vicesindaco di Spoleto – costituisce un vero modello di attaccamento e dedizione alla città e ai suoi cittadini. È pertanto un esempio adatto a testimoniare e tramandare ai giovani del territorio l’entusiasmo per lo sport e, in particolare, per il calcio”.

Alla cerimonia di intitolazione che si terrà in via del Campo Sportivo domenica 19 febbraio alle ore 12.30 interverranno membri della famiglia Mercatelli, il Sindaco Andrea Sisti, rappresentanti del Consiglio e della Giunta comunale e delle società sportive del territorio.