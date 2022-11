Stadio – clinica Ternana, sindaco Latini: “Rassicurazioni su riequilibrio sanità regionale”

Latini sul nuovo stadio: "Non possiamo che manifestare sorpresa e amarezza per il risultato della conferenza dei servizi a Perugia"

“Abbiamo condiviso fin da subito l’idea del nuovo stadio di Terni per tanti motivi e soprattutto perché il progetto presentato s’inserisce perfettamente nella nostra visione di città”. Lo dichiara il sindaco Leonardo Latini in merito agli esiti della conferenza dei servizi di giovedì sul progetto stadio-clinica.

“Abbiamo lavorato infatti, fin dal nostro insediamento, per il recupero e la valorizzazione dell’intera area dello stadio, con la convinzione che il nuovo palasport, lo Stadio, le piscine, l’area commerciale e la nuova viabilità possano rappresentare non solo un vantaggio per gli appassionati di sport, ma un importante volano di sviluppo per l’area ternana. Siamo stati talmente convinti sia a livello politico che amministrativo di questa proposta da dichiararne, in tempi rapidi, ma seguendo tutte le complesse procedure necessarie, il pubblico interesse alla luce dei pareri acquisiti in sede di conferenza dei servizi preliminare”.