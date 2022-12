Stadio, Chico Mendes e Palazzo Collicola | Al via sistemazione con PNRR per 5,5 milioni - Tuttoggi

Entrando più nel dettaglio, il progetto prevede il recupero dello Stadio costruito nel 1955, della tribuna per gli spettatori che ha una capacità di 2.500 posti, del Palazzetto dello Sport realizzato nel 1974 ed il recupero e la rifunzionalizzazione di tutta l’area verde del Parco Chico Mendes.

Per quanto riguarda le tempistiche legate alla procedura, una volta presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (dicembre 2022), è previsto ad inizio 2023 il passaggio in Conferenza dei Servizi a seguito del quale il Comune potrà procedere con la gara. In questo caso si tratterà di un appalto integrato, che consentirà l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva contestualmente ai lavori. L’aggiudicazione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023, mentre l’inizio dell’intervento è ad oggi previsto per il 2024.

“Si tratta di una riqualificazione molto importante e quanto mai necessaria – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Siamo nel cuore del centro storico e quanto fatto tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70 in questa parte della città richiede oggi una sistemazione che permetta ai cittadini un utilizzo pieno sia delle strutture sportive, sia del Parco Chico Mendes. I nostri uffici stanno lavorando a pieno ritmo, e di questo non posso che ringraziarli, per rispettare le tempistiche previste dal PNRR”. ​