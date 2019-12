Staccò a morsi orecchio fidanzata, 32enne condannato a 4 anni - Tuttoggi

Quattro anni di reclusione e una sanzione provvisionale di 20 mila euro. Questa la decisione del giudice del Tribunale di Rimini nei confronti del 32enne eugubino che, nel novembre 2018, staccò a morsi un orecchio della fidanzata nella vasca idromassaggio di una spa di un locale di Cattolica.



L’uomo, prima della sentenza di condanna (emessa al termine del rito abbreviato) che ha riconosciuto l’aggravante dello “sfregio permanente”, stava già scontando gli arresti domiciliari ed era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza.



Quest’ultima, comparsa in aula, ha rivisto per la prima volta dopo il fatto il suo ex fidanzato ed è scoppiata in lacrime. Allora la 35enne, mentre il ragazzo veniva bloccato dai carabinieri appena tornato a Gubbio, postò dal letto d’ospedale la foto choc della sua ferita con la didascalia: “denunciate”. Era, il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.