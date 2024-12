Stabilizzazioni all’Asm, Cisl – Uil – Ugl: “Un lavoro corale”

L’operazione di cessione di parte delle quote di ASM Terni Spa ad ACEA Spa, avvenuta già da tempo, era stata valutata positivamente da FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL AMBIENTE dell’Umbria, stante la grave crisi finanziaria della stessa ASM, ma soprattutto perché era impostata sul rilancio della stessa attraverso l’acquisizione di nuovi Asset importanti, anziché nella classica vendita dei gioielli di casa da parte del Comune di Terni.

Tuttavia, si è resa necessaria una importante trattativa con il nuovo Management, affinché si verificassero quegli impegni che da sempre erano gli obiettivi posti sul tavolo dal sindacato tutto, tesi a recuperare tutti quegli aspetti negativi che si erano precedentemente radicati in ASM, dall’ottimizzazioni delle condizioni generali di lavoro dei dipendenti in ambito al Settore Igiene Ambiente con una revisione dei carichi di lavoro, a salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso investimenti atti al rinnovo del parco mezzi e con la riduzione al minimo indispensabile della precarietà.

A quel tavolo, con massima autorevolezza, vi erano anche FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL AMBIENTE e non solo FP-CGIL che oggi, dimostrando grandi debolezze, tenta di volersi appropriare di tutti i meriti facendo credere di essere la sola organizzazione presente, tentando di vendere, da sola, quanto prodotto da tutte le OO.SS.

FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL AMBIENTE giudicano, questo, un atto scorretto da parte di FP-CGIL, finalizzato soltanto ad accaparrarsi indebitamente consensi alla vigilia delle Elezioni RSU e RLSA del 3 e 4 dicembre pp.vv. che avranno svolgimento in ASM TERNI SPA, come in tutte le aziende di Igiene Ambientale in Italia.

Detto ciò, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL AMBIENTE aggiungono un appello a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che saranno chiamati al voto delle proprie rappresentanze RSU e RLSA del settore Igiene Ambiente, di guardarsi bene da chi ostenta, in modo spudorato, millantato credito, offendendo al tempo stesso la loro intelligenza e dignità.

Qualsiasi risultato positivo oggi si stia ottenendo in ASM, è frutto del lavoro svolto unitariamente al tavolo già da tempo e che continuerà con la RSU con serietà, evitando pagliacciate inutili fuori dal tavolo negoziale stesso, ma chiamando ASM e ACEA alle proprie responsabilità nei confronti dei dipendenti e dei cittadini utenti.

FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL AMBIENTE umbre auspicano che, come da tradizione, si raggiunga una massiccia adesione alle elezioni RSU/RLSA da parte di tutte e tutti gli interessati, emblema di piena democrazia nei luoghi di lavoro. Ma che, soprattutto, sappiano riconoscere la differenza tra chi strumentalizza tutto pur di apparire, da chi, invece, lavora in silenzio e porta risultati tangibili.

FIT-CISL UILTRASPORTI UGL AMBIENTE

P. Qualatrucci S. Cecchetti R Vescarelli