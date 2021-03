SS77, chiusura in notturna tra Foligno e Colfiorito verso Civitanova

I lavori andranno avanti fino a venerdì, con le conseguenti chiusure

Per la manutenzione degli impianti in galleria, la SS77, tra Foligno e Colfiorito, resterà chiusura dalle 21.30 alle 6, in direzione Civitanova Marche. Lavori fino a venerdì.

La chiusura e gli interventi

Per consentire lo svolgimento delle attività, il tratto compreso tra Foligno e Colfiorito sarà chiuso in direzione Civitanova Marche, in orario notturno dalle 21:30 alle 6:00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con indicazioni sul posto.