"Sportivi eccellenti" le premiazioni degli atleti migliori del 2018

La Sala della Conciliazione del Palazzo comunale di Assisi era gremita in ogni ordine di posto, con atleti in piedi, per la prima edizione della manifestazione Sportivi eccellenti 2018, organizzata dall’amministrazione comunale di Assisi, in collaborazione con l’associazione Sport & Incontri, che si è svolta ieri sera venerdì 25 gennaio, a partire dalle 18.30.

E’ stata un’iniziativa di grande successo nel corso della quale sono stati premiati con varie motivazioni gli sportivi di Assisi e dell’Umbria che si sono distinti nella scorsa stagione. Ma ci sono stati anche riconoscimenti per i personaggi che hanno scritto la storia dello sport in questa regione e anzi hanno portato il nome dell’Umbria oltre i confini nazionali.

L’evento, a cui hanno presenziato il sindaco Stefania Proietti e l’assessore allo sport Veronica Cavallucci, oltre alla presidente del consiglio regionale Donatella Porzi, la presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, l’assessore Massimo Paggi e i consiglieri Giuseppe Cardinali e Paolo Lupattelli, ha previsto la consegna di un riconoscimento, Oscar e pergamena, a 35 sportivi che hanno rispettato i valori dello sport, vale a dire lealtà, talento e sacrificio.

L’ELENCO DEI PREMIATI

PALLAVOLO

SIR CONAD SAFETY Vincitrice della Coppa italia 2017-2018

Guerrini Francesco classe 2003 si è distinto lo scorso campionato per essere entrato tra gli atleti osservati dalla Nazionale Pre Juniores dopo la convocazione avvenuta a Luglio 2017.

Sir Safety Farchioni Assisi under 13 vincitrice del campionato regionale 2017/2018

Sir Safety Farchioni Assisi under 14 vincitrice del campionato regionale 2017/2018

Sir Safety Farchioni Assisi under 18 vincitrice del campionato regionale 2017/2018

PUGILATO

FRANCO FALCINELLI – Presidente Onorario FPI, Presidente della EUBC (European Boxing Confederation).

GIANFRANCO ROSI – 15 volte campione del mondo di pugilato

CALCIO

ASD PETRIGNANO – JUNIORES: ha vinto il campionato regionale A2 e la coppa disciplina

GIULIO VESCOVI – premiato per il fair play facendosi annullare dall’arbitro il goal fatto con la mano

PICCHI SAN GIACOMO SPOLETO – calcio femminile

VALENTINA ROSCINI – presidente Perugia Calcio Femminile

ATLETICA LEGGERA

MELISSA FRACASSINI – campionessa italiana cadetti specialità 1000 piani

EQUITAZIONE

SOFIA BACIOIA – campionessa europea assoluta 2017

TIRO CON L’ARCO

KATIA BALDELLI – prima classificata alla coppa delle regioni con arco Compound categoria senior femminile

RITA PONZIANI – prima classificata al grand prix nazionale campagna con arco olimpico categoria master femminile

SiIMONE CASCIO PALMIERI – primo classificato al Gran prix nazionale di tiro di campagna categoria compound allievi

MARTINA REGNICOLI – terza classificata al campionato italiano campagna con arco olimpico categoria junior femminile

BASKET

ASD VIRTUS ASSISI :ha vinto la finalissima di Coppa Umbria

VIRTUS UNDER 16 : 3 CLASSIFICATI Campionato Elite



VIRTUS UNDER 14 : 3 CLASSIFICATI Campionato Elite



VIRTUS UNDER 13 : 1 CLASSIFICATI Campionato Elite

ARTI MARZIALI-DISCIPLINE DA COMBATTIMENTO

MASSIMO BISTOCCHI – ex allenatore nazionale italiana Ju jjtsu

ANNA LISA CALAGRETI – campionessa italiana judo juniores e assoluta

Settore Body Building

FRANCESCA CIAMBRUSCO – campionessa Italiana ainbb 2018- Categ. Bikini

CESIRA LANFOLONI– campionessa Italiana ainbb 2018 – Categ. Figure Over 40

ELIA MATTIOLI – campione Italiano Assoluto ainbb 2018 – Categ. Man Phisique.

Settore Kick Boxing

LUNA VALENTINA – vice campionessa Mondiale WTKA

Settore Karate

SIMONE CIPICIANI – Campione Mondiale FESIK

GIANFRANCO BERTOLDI – Campione Europeo FESIK

MARTA CIABATTA – bronzo agli europei Maia 2018 specialità kata individuale

MATTIA REGNICOLI – classe 2005, argento europeo nella specialità di kata individuale

MATTIA CANNONI e STEFANO ROMANO – hanno riportato un bronzo europeo nella specialità del kumite

ILARIA PASCUCCI 1° POSTO AI CAMPIONATI NAZIONALI GOJU RYU

KRISTI ISMAILI 3° POSTO AI CAMPIONATI NAZIONALI STILE GOJU RYU

FELICI RACHELE 1° POSTO CAMPIONATI REGIONALI FIJLKAM KATA INDIVIDUALE SENIOR

D’ALESSANDRO GIOVANNA 2° POSTO AI CAMPIONATI NAZIONALI GOJU RYU

GABRIELE GALLUPPI 2° POSTO CAT JUNIOR

SIMONETTA LUNGO 2° POSTO EUROPEI GOJU CAT MASTER KATA INDIVIDUALI

PETRUTA AILENEI 1° POSTO CAMPIONATI NAZIONALI STILE GOJU RYU

CICLISMO

ASD VELO CLUB ASSISI BASTIA Primi al Trofeo ballerini al meeting di Andalo

UC PETRIGNANO 2° SOCIETA’ CLASSIFICATA CIRCUITO DEI DUE MARI

SILVIO GIOVANE 4°CLASSIFICATO CATEGORIA MASTER 4 CAMPIONATI ITALIANI CICLOCROSS 2018

MARCO GORIETTI 2° CLASSIFICATO AMATORI FASCIA 2 GIRO D’ITALIA AMATORI

GIRELLI STEFANO 6° CLASSIFICATO CAT MH4 CAMPIONATI ITALIANI STRADA CICLISMO PARALIMPICO

NARCISI JENNY 1A CLASSIFICATA CAMPIONATI ITALIANI STRADA CICLISMO PARALIMPICO

DANZA E GINNASTICA RITMICA

ANDREEA STEFANESCU – bronzo Olimpiadi di Londra e più volte campionessa del mondo con la nazionale azzurra ginnastica ritmica

CAROLINA CRUCIANI – compagnia Kataklò come artista professionista

NUOTO

STEFANO BOCCONI – e’ riuscito nella scorsa stagione ad entrare nei migliori 30 nuotatori italiani nei 50 metri rana

TRIATHLON

LUCA MANCINELLI partecipazione al Triathlon di Zurigo

BOCCE

GILDA FRANCESCHINI– campionessa italiana Under 15

NATURAL BODYBUILDER

LUCA BROCCATELLI Natural bodybuilder professionista, categorie “Man’s Physique” e “Fitness Model”; nel 2018 ho gareggiato nelle federazioni AINBB e ICN. Eletto miglior atleta italiano AINBB 2018

