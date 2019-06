SportGiveChance, soddisfatto comitato organizzatore della SpoletoNorcia in Mtb

Il comitato organizzatore de La SpoletoNorcia… in MTB apprende, con grande piacere e soddisfazione, l’ufficializzazione della regolarità del procedimento amministrativo relativo all’evento Sport Give Chance e finanziato dall’Unione Europea con i fondi Erasmus+. Lo evidenzia in una nota.

“Desideriamo complimentarci – prosegue – con l’intero project financing della manifestazione e con tutti coloro che hanno collaborato affinché essa potesse raggiungere il successo registrato; ci sia permesso di sottolineare l’orgoglio di essere stati uno dei soggetti in scena.

Questa notizia, oltre a rallegrare, ci è di ulteriore stimolo per proseguire la strada intrapresa qualche anno or sono e per alzare ulteriormente l’asticella in vista della sesta edizione de La SpoletoNorcia… in MTB, prevista per il week end del 1° settembre”.

