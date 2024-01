SportAbbattiBarriere, nasce l'associazione per promuovere lo sport tra le persone con disabilità - Tuttoggi.info

Presentata a Perugia l'associazione di promozione sociale "SportAbbattiBarriere", sarà operativa anche a Spoleto

Si chiama SportAbbattiBarriere la nuova associazione di promozione sociale nata a Perugia ma che coinvolgerà anche il territorio di Spoleto e presentata nella Sala Fiume di palazzo Donini. L’obiettivo dell’organismo è quello di agevolare l’inserimento di persone con disabilità all’interno del mondo sportivo, con un’attenzione particolare al punto di vista medico. Sono infatti previste visite specialistiche che aiutino ad individuare la disciplina più idonea.

Presidente di SportAbbattiBarriere è Erio Rosati, mentre due sono le vicepresidenti: Lucia Filippucci e Michela Lorenzini. Tesoriere dell’associazione è Giovanni Marella, mentre il legale è Andrea Galli. Completano il consiglio Sabrina Battistelli, Giampiero Micciani, Alberto Neri e Francesco Tiberi.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche la governatrice Donatella Tesei – che ha annunciato il suo supporto ad iniziative come questa – ed il vicesindaco di Perugia, Gianluca Tuteri.

L’associazione, dunque, offrirà visite mediche specialistiche per escludere patologie ed indirizzare le persone con disabilità verso lo sport più idoneo per loro sia a Perugia che a Spoleto (negli spazi del Centro medico Spoleto guidato da Alberto Neri). In programma anche iniziative di sensibilizzazione così come di supporto alla ricerca scientifica.