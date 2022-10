“Sport nei parchi”, ecco chi contattare per partecipare

Come partecipare

Per partecipare alle attività rivolte alla cittadinanza previste nei fine settimana occorre:

-o presentarsi direttamente presso l’area dedicata alle attività il giorno dell’evento muniti di copia di certificato per attività sportiva non agonistica;

-oppure è possibile prenotarsi in anticipo inviando una mail con la copia di un certificato per attività sportiva non agonistica alle associazioni e società sportive che hanno aderito al progetto ossia:

-Rugby Perugia Junior 3482518372 info@rugbyperugia.it

-per la Scherma Grifo Perugia: 347 3241008, schermagrifoperugia@gmail.com

-Asd Momentum (ginnastica ludico motoria, movimento animale, introduzione al Kung Fu, Qi Gong, ginnastica dolce, ginnastica per tutti, mobilità articolare, movimento consapevole) 3489584445, info@asdmomentum.it

-ASD Il Nagual (capoeira) 347.4409 612; mpgcoquinhobaiano@gmail.com

-ASD Spazio Agile (gioco sport, nordic e fitwalking, camminate e ginnastica, pilates) 3451409140, associazione.spazioagile@gmail.com

-ASD Prom. O.S. Sport (attività ludica, tchoukball, orienteering, golf nei parchi) 347 3319211, info@promossport.org

Il progetto

Sport e Salute S.p.A., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, e ANCI, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un piano di azione e un avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto “Sport nei parchi”, rivolto ai Comuni.

In particolare con la linea di intervento 2 “identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”, si punta alla definizione di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici, prevedendo la creazione di “isole di sport”, palestre a cielo aperto gestite da associazioni sportive del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta per bambini/ragazzi, donne, over 65 ed in generale per la comunità, grazie al finanziamento di Sport e Salute ed in collaborazione con i Comuni.

Il calendario

Tutte le informazioni utili ed il calendario delle attività sono disponibili sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.perugia.it/pagine/lo-sport-nei-parchi. Nell’area del percorso verde, invece, all’interno di una bacheca sarà presente un QR-Code, inquadrando il quale col proprio telefonino sarà possibile conoscere tutte le attività disponibili nel corso dell’anno.