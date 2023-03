Sport nei parchi, a Bastia un bando per la gestione dei giardini via Marconi

Arriva anche a Bastia Umbra il progetto “Sport nei Parchi” che ha lo scopo di offrire alla cittadinanza un’area pubblica attrezzata dal punto di vista sportivo con il coinvolgimento delle associazioni/società sportive dilettantistiche del territorio, promuovendo forme alternative di svolgimento delle attività sportive.

Nella sezione avvisi del sito del comune di Bastia Umbra si trova il bando con tutte le informazioni e le modalità di partecipazione: nello specifico si ricerca una ASD/SSD operante nel territorio comunale cui dare in adozione/gestione l’area attrezzata, appositamente installata presso i giardini pubblici di via Marconi che il Comune di Bastia Umbra allestirà con attrezzature sportive. Il termine per la presentazione delle domande per Sport nei parchi è il 30 marzo 2023. L’area sarà messa a disposizione dell’associazione o società dilettantistica sportiva che vincerà questa gestione non solo per i propri associati ma per la cittadinanza che ne vorrà usufruire nelle ore settimanali stabilite con personale specializzato.