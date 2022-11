Sport in lutto per la morte di Bocciolini, il maestro di Rosi e Parisi

Il maestro di pugilato, allenatore dei campioni, si è spento a 80 anni | Il cordoglio dell'amministrazione comunale

Mondo sportivo e del pugilato in particolare in lutto per la morte, all’età di 80 anni, di Giovanni Bocciolini, per tanti anni maestro di Gianfranco Rosi e Giovanni Parisi, che ha sostenuto e guidato dall’angolo in ben 22 mondiali.

Bocciolini si era appassionato alla boxe fin da giovanissimo, all’età di 14 anni, divenendo un buon pugile dilettante. Dopo aver seguito maestri come Ciombolini e Falcinelli, Bocciolini ha cominciato l’attività autonoma, conquistando tantissime soddisfazioni soprattutto al seguito di Rosi e Parisi.