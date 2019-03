SpoletoNorcia in Mtb, 465 i bikers preiscritti

Si è conclusa la prima fase delle iscrizioni alla prossima edizione della SpoletoNorcia in MTB: sono stati ben 465 i bikers che hanno aderito alla prelazione destinata a coloro che avevano partecipato alle precedenti edizioni.

Sicuramente un risultato più che lusinghiero visto che è stato praticamente raggiunto lo scopo delle 500 iscrizioni nelle prime due settimane.

Dal primo marzo alle ore 21 sono aperte ufficialmente le iscrizioni. L’obiettivo del Comitato Organizzatore è quello di raggiungere le 1500 unità; per confermarsi come uno degli eventi ciclistici più importanti del centro Italia e, soprattutto, per affermarsi come ruolo di ambasciatore dell’Umbria e del territorio su cui si dipanano questi splendidi sentieri. Non manca molto all’ufficializzazione del programma completo della manifestazione che, come noto, si terrà nel weekend che terminerà il primo settembre.

