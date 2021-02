SpoletoNorcia Gravel, organizzatori all’opera e iscrizioni aperte - Tuttoggi

Mancano poco più di 100 giorni allo svolgimento della terza edizione de La SpoletoNorcia Gravel, in calendario per i prossimi 19 e 20 giugno

Mancano poco più di 100 giorni allo svolgimento della terza edizione de La SpoletoNorcia Gravel, in calendario per i prossimi 19 e 20 giugno nella confermata location di Scheggino.

Nonostante il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, l’attivitá del comitato organizzatore della SSD SpoletoNorcia Srl non si è mai fermata in questo periodo invernale per mettere a punto il nuovo format di eventi tra la Cicloturistica off-road (3-4-5 settembre) e l’altra Gravel di fine stagione a Castel Ritaldi (17 ottobre).

Le novità

Per la Gravel di giugno, sono previsti tre nuovi tracciati (il corto di 56 chilometri, il medio di 78 chilometri e il lungo di 114 chilometri) che abbracciano tutta la bassa Valnerina fino a spingersi verso la Cascata delle Marmore ed il lago di Piediluco.

Pre-iscrizioni

Le pre-iscrizioni sono già attive a numero chiuso (massimo 300 pettorali) per permettere di gestire al meglio l’applicazione delle varie normative anti contagio, già brillantemente collaudate nella scorsa edizione autunnale.

Per iscriversi, sarà possibile utilizzare la piattaforma WinningTime raggiungibile dal sito www.laspoletonorciagravel.it.

La formula è stata pensata dal comitato organizzatore per fronteggiare questo difficile periodo storico, dove l’incertezza degli eventi potrebbe frenare gli appassionati dall’impegnarsi sin da subito nel dare la propria adesione ad una manifestazione.

Confermata la partnership con DAMA in qualità di fornitore ufficiale del materiale tecnico de La SpoletoNorcia. Ovviamente gli iscritti all’edizione 2020 che avevano chiesto il rinvio al 2021, possono prendervi parte automaticamente senza alcun costo supplementare.

Per scoprire i tracciati e info sulle iscrizioni www.laspoletonorciagravel.it