SpoletoNorcia Gravel, c'è il manifesto ufficiale dell'evento 2021 - Tuttoggi

Uno dei ponti della Vecchia Ferrovia, la Cascata delle Marmore e Scheggino: sono tre gli elementi fondanti della terza edizione de La SpoletoNorcia Gravel, messi in primo piano nel manifesto ufficiale dell’evento, in programma i prossimi 19 e 20 giugno.

Un’immagine che racchiude il sogno che si cela dietro ai tre percorsi.

Una visione fantastica di una Valnerina sempre più cuore verde dell’Umbria, ma anche protesa verso l’esterno, grazie a manifestazioni come queste; un mix di elementi simbolici in cui la novità della Gravel va ad intrecciarsi con la tradizione enogastronomica di un centro come Scheggino, città del tartufo e autentica bomboniera della vallata del Nera.

Il nuovo manifesto de La SpoletoNorcia Gravel è un invito a scoprire luoghi inediti e angoli di una bellezza unica, attraverso tre nuovi tracciati (il corto di 56 chilometri, il medio di 78 ed il lungo di 114), da percorrere immersi nello scenario straordinario dell’Umbria.

www.laspoletonorciagravel.it