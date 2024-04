Spoleto vola ad Alessio in Albania per un gemellaggio, ma dimentica i primi "gemelli" - Tuttoggi.info

La delegazione, a proprie spese, dal 13 al 15 maggio sarà nella città a nord dell’Albania. Si gettano le basi per un gemellaggio?

Spoleto vola in Albania per stringere rapporti “istituzionali e non” con la città di Alessio, sede della locale prefettura che, a seguito della riforma amministrativa del 2015, governa 25 città.

La notizia, non ancora ufficializzata dal Municipio, trapela dall’opposizione che nei giorni scorsi è stata invitata dalla maggioranza a far parte della delegazione, a proprie spese, che dal 13 al 15 maggio sarà nella città a nord dell’Albania.

Il viaggio in Albania

Un invito che alla minoranza è stato fatto all’ultimo momento con possibilità di aderire con una risposta da fornire entro la stessa giornata. Della delegazione, a quanto trapela, faranno sicuramente parte il sindaco Sisti e il vice Lisci, il capogruppo del Pd Cesaretti e, inutile dirlo, la consigliera piddina Mrika Lleshaj, originaria di Mirdite, cittadina ad appena 50 chilometri da Alessio. Mentre parte “avversa” sarà rappresentata dal vice presidente del consiglio Sergio Grifoni e dal consigliere della Lega Paolo Imbriani. Gli altri colleghi della minoranza non hanno accettato l’invito.

Ancora oscure quali obiettivi intende raggiungere il sindaco della città del festival con Eduard Ndreca, presidente di Alessio, 114mila abitanti, ma appare evidente che si voglia gettare le basi per un gemellaggio (Alessio lo è già con Campobasso e Milano) con la città che negli ultimi anni ha sviluppato il turismo balneare grazie alle sue belle coste.

E gli altri “gemelli”?

In attesa quindi che venga svelato quale obiettivo commerciale, economico e/o culturale la città del festival intende raggiungere, la notizia riporta a galla la scarsa propensione della giunta Sisti-Lisci alle relazioni internazionali, a cominciare dal mantenere stretti rapporti con le città già ufficialmente gemellate (vedi l’elenco dal sito del Comune).

E non sono poche. A cominciare da quella Charleston, con il suo “Festival Spoleto” (solo il nome la direbbe lunga), che dai tempi del compianto Cardarelli (2014-2017) non registra in terra americana di una visita istituzionale spoletina. C’è poi Centinje con l’ultima delegazione umbra che risale al 2014 (Cardarelli e il presidente del Consiglio Giampiero Panfili), Orange (2019 con De Augustinis) mentre nel dimenticatoio è finita ormai Cajamarca in Perù. L’unica attività che resta concretamente in piedi, ma grazie all’impegno dei privati a cominciare dall’avvocato Fabrizio Gentili, è la tedesca Schwetzingen che negli ultimi due anni ha ricevuto la visita degli assessori Angelini Paroli, Renzi e Protasi (mai del sindaco) e il cui sindaco è stato lo scorso anno della municipalità di Spoleto.

Foto dell’agenzia del turismo d’Albania

[Alessio (Lezhë)- Foto dell’agenzia del turismo d’Albania]