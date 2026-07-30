Spoleto verso le elezioni, crisi politica e toto-candidati - Tuttoggi.info

La crisi politica scuote il Comune di Spoleto e accende lo scontro tra partiti, alleati e opposizioni. Tra dimissioni, polemiche sulle nomine, tensioni nella maggioranza e “vuoti di memoria”, iniziano già le manovre in vista delle prossime elezioni amministrative. Chi sosterrà un secondo mandato del sindaco Andrea Sisti? E quali nomi potrebbero emergere nel centrosinistra, nel centrodestra e tra le liste civiche? Carlo Vantaggioli e Carlo Ceraso ricostruiscono retroscena, contraddizioni e possibili candidature in un’analisi tutta da leggere. ➡️ Comune al crash, tutti contro tutti per difetto di memoria. Verso le elezioni: i pretendenti

