Spaccatura di maggioranza, il Partito democratico: "Distinguiamo verifica politica da responsabilità istituzionale" - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO

In queste ore assistiamo al consueto tentativo delle forze di opposizione di strumentalizzare quanto sta accadendo all’interno della maggioranza, sostenendo che il Partito Democratico avrebbe assunto una posizione contraddittoria votando favorevolmente atti come la TARI e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

È una lettura superficiale e strumentale, che dimostra ancora una volta come, per qualcuno, la polemica venga prima dell’interesse della città.

Il Partito Democratico ha aperto una seria verifica politica sull’attuale esperienza amministrativa perché ritiene che siano emerse criticità che non possono più essere ignorate. Le nostre preoccupazioni riguardano il metodo di governo, il venir meno della condivisione delle scelte e del necessario rapporto fiduciario all’interno della maggioranza.

Proprio per questo abbiamo avviato un confronto politico. I primi incontri, già svolti con Ora Spoleto e con il Movimento 5 Stelle, hanno evidenziato una sostanziale condivisione della nostra analisi. È emersa la comune consapevolezza che non sia più possibile proseguire con le modalità che hanno caratterizzato gli ultimi mesi e che sia necessario rilanciare l’azione amministrativa attraverso un metodo fondato sul confronto preventivo, sulla collegialità delle decisioni e sul pieno coinvolgimento di tutte le forze della maggioranza.

Al tempo stesso distinguiamo con chiarezza la verifica politica dalla responsabilità istituzionale.

La TARI, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e gli altri atti fondamentali dell’Ente non appartengono ad una persona né ad una singola forza politica. Sono il risultato del lavoro amministrativo portato avanti in questi anni dal Partito Democratico e dalle altre forze politiche di governo, insieme alla struttura comunale. Il Partito Democratico, attraverso i propri assessori, i consiglieri comunali e il lavoro quotidianamente svolto nei diversi settori dell’Amministrazione, ha contribuito in maniera significativa ai risultati raggiunti e ai principali progetti realizzati in questi anni. Il bilancio di previsione 2026-2028 costituisce uno degli strumenti fondamentali della programmazione dell’Ente.

Per questo non intendiamo disperdere il lavoro costruito con impegno e responsabilità. Votare questi atti significa tutelare il Comune, garantire la continuità amministrativa e rispettare il lavoro svolto dal Partito Democratico e dalle altre forze politiche di governo nell’interesse della città.

Sarebbe profondamente irresponsabile utilizzare strumenti fondamentali per la stabilità dell’Ente come terreno di scontro politico, mettendo a rischio i servizi ai cittadini e il lavoro costruito in questi anni.

La responsabilità istituzionale, però, non significa accettare che tutto continui come prima.

Per il Partito Democratico la verifica politica non si conclude con questi primi confronti e non si esaurisce con questo comunicato. Essa accompagnerà l’azione della maggioranza fino al termine della legislatura e rappresenterà il metodo con cui affronteremo le principali scelte politiche e amministrative dei prossimi mesi.

Da oggi in avanti riteniamo indispensabile che ogni decisione strategica sia preventivamente discussa e condivisa. La collegialità, il rispetto reciproco e il pieno coinvolgimento delle forze politiche dovranno tornare ad essere il metodo ordinario di governo.

Parallelamente è già iniziato il percorso di confronto con la città e proseguirà anche dopo la pausa estiva. Continueremo ad incontrare associazioni, categorie economiche e sociali, organizzazioni sindacali, realtà del volontariato, ordini professionali, imprese e cittadini, perché siamo convinti che il rilancio dell’azione amministrativa debba passare anche dall’ascolto e dal contributo delle energie migliori del territorio.

Riteniamo che sia responsabilità di tutte le forze politiche di governo preservare e valorizzare il lavoro costruito in questi anni. Il Partito Democratico e gli altri soggetti della maggioranza hanno contribuito in modo significativo ai risultati raggiunti dalla città e nessuno può permettersi di disperdere questo patrimonio amministrativo e politico.

La verifica che abbiamo avviato nasce proprio da questa convinzione: rafforzare il metodo di governo, consolidare il lavoro svolto e creare le condizioni affinché gli ultimi mesi della legislatura siano caratterizzati da un’azione amministrativa più condivisa, più coesa e più efficace, esclusivamente nell’interesse della città di Spoleto.