Spoleto, torna il trasporto scolastico per le scuole spostate dopo il sisma

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Sarà nuovamente attivo, da domani mercoledì 12 settembre e per l’intero anno scolastico, il servizio di trasporto «Sisma» per la scuola media Dante Alighieri, la scuola primaria Francesco Toscano ed il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”.

Per gli studenti della scuola media Dante Alighieri la partenza è prevista alle ore 7.52 dalla fermata di Piazza Carducci, con transito in viale Martiri della Resistenza (fermata Stadio comunale) alle ore 7.58 e in Piazza della Vittoria alle ore 8.00 per la Scuola Media Pianciani. Il ritorno dalla Scuola Media Pianciani sarà alle ore 13.40, con trasferimento al capolinea bus di Piazza Carducci alle ore 13.50 (transito su SS3 Flaminia), per proseguire, con lo stesso percorso della mattina, in viale Martiri della Resistenza e Piazza Vittoria (arrivo previsto alle ore 13.55).

Attivo da domani anche il servizio di trasporto «Sisma» per la scuola primaria Toscano (partenza alle ore 7.55) verso la scuola primaria Le Corone Tempo Pieno.

Per quanto riguarda il trasporto per gli studenti del Liceo Scientifico, la partenza del Bus 1 sarà alle ore 8.05 da viale Martiri della Resistenza (fermata Casina Ippocastano), per poi proseguire in direzione Posterna (8.08), Largo Dei Tigli (8.10), via dei Filosofi (8.11), via della Repubblica (8.13) e arrivare in via Visso (fermata Istituto Tecnico Scolastico) alle ore 8.15.

Il Bus 2 partirà alle ore 8.10 dal Capolinea di Piazza Vittoria, per proseguire in via dei Filosofi (8.11), via della Repubblica (8.14) e arrivare in via Visso (fermata Istituto Tecnico Scolastico) alle ore 8.15.

Due gli autobus anche per il ritorno. Il primo partirà da via Visso (fermata Istituto Tecnico) alle ore 12.30, con arrivo previsto in viale Giacomo Matteotti (Spoleto Sfera) alle ore 12.45 (il percorso sarà via Visso, via Caduti di Nassiriya, via Pietro Conti, via Flaminia Vecchia, Piazza Vittoria ore 12.40, viale Martiri della Resistenza). Il secondo partirà, sempre da via Visso, alle ore 13.30, per arrivare in Piazza Vittoria (fermata esterna in via dei Filosofi) alle ore 13.40 (il percorso proseguirà poi lungo viale Martiri della Resistenza).

Previsto il servizio di trasporto anche per il giovedì pomeriggio, con partenza da via Visso (fermata Istituto Tecnico Scolastico) alle ore 18.05 e arrivo in viale Giacomo Matteotti (Spoleto Sfera) alle ore 18.15.

Il servizio sarà comunque oggetto di monitoraggio per eventuali ulteriori rimodulazioni sia orarie che di percorso, ribadendo la gratuità per gli studenti delle suddette Scuole, in quando ad esse destinato.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa