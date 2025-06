Spoleto, rivoluzione Commissioni consiliari: ecco chi le compone | Convocata quella sul centro storico - Tuttoggi.info

Commissioni consiliari, si cambia: dopo lo scossone legato alla fuoriuscita dalla maggioranza di centrosinistra della consigliera Donatella Loretoni, passata all’opposizione nelle file di Insieme per Spoleto (la lista di Cintioli, anche questa di csx ma avversaria dell’amministrazione Sisti), e vista la necessità di sostituire Federico Cesaretti che ha abbandonato l’incarico di capogruppo del Pd e presidente della Commissione normativa per quello di assessore al posto di Stefano Lisci, il Consiglio comunale è stato chiamato rideterminare le varie composizioni anche per mantenere gli opportuni equilibri di forza.

Registrando, fortunatamente, anche qualche gesto di galanteria politica come quello che ha offerto Paolo Piccioni alla neo collega di gruppo Loretoni, che si è dimesso dalla Commissione controllo e garanzia – la più importante per testare l’amministrazione e le sue partecipate – lasciandole così l’incarico.

Nomine che non hanno mancato di creare anche qualche incomprensione tra gli stessi banchi: come è successo al Pd, dove il capogruppo Guerrino Lucentini, proprio per la Controllo e Garanzia, ha indicato il nome della neo-eletta Maria Rita Palazzi, stimata commercialista su cui la Segreteria generale si è già dovuta esprimere favorevolmente circa presunti conflitti che potevano scaturire dall’essere diretta congiunta dell’amministratore dell’ASe. La nomina, a guardare il video, sembrava destinata ad Arianna Panetti (così almeno hanno tentato di segnalare la stessa Panetti e Mrika Lleshaj, ma il capogruppo ha ribadito la scelta).

Un guazzabuglio che si è dipanato solo con la trascrizione delle sedute, pubblicate all’albo pretorio, anche se pare sia rimasto un refuso per la III Commissione, dove compaiono due vice presidenti in quota alla minoranza (Bececco e Loretoni). Sei Commissioni consiliari in tutto a cui si aggiunge quella a carattere temporaneo di “studio per Ztl, sicurezza e sviluppo del centro storico” che tanto clamore ha sollevato nei giorni scorsi.

Ecco comunque la composizione.

Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal consigliere Diego Catanossi (incarico che spetta alla minoranza), è composta da Lucentini, Alleori, Maso, Fede, Coltorti, Fibraroli, Morganti, Palazzi, Loretoni, Bececco, Imbriani, Cretoni, Grifoni, Dottarelli e Buffatello.

I Commissione (Programmazione e pianificazione economico finanziaria per lo sviluppo sostenibile) Maso presidente, Cintioli vice presidente, Bonanni vice presidente, Profili, Lucentini Trippetti e Bonanni

II Commissione (Transizione digitale, marketing, turismo, impresa per la valorizzazione dell’economia locale): Buffatello presidente, Imbriani vice presidente, Fede vice presidente, Piccioni, Coltorti, Palazzi e Morganti.

III Commissione (Transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità, paesaggio, rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili): Filippi presidente, Cintioli vice presidente, Alleori vice presidente, Profili, Fibraroli, Bececco, Panetti e Morganti.

IV Commissione (Benessere e innovazione sociale, vigilanza e sicurezza della città e del territorio): Lucentini presidente, Bececco vice presidente, Loretoni vice presidente, Catanossi, Grifoni, Panetti, Filippi, Lleshai e Bonanni.

Commissione normativa (il presidente che era Cesaretti, sarà nominato nella prossima seduta): Imbriani vice presidente, Lleshaj vice presidente, Cretoni, Grifoni, Buffatello, Coltorti, Maso e Bonanni.

Intanto è stata convocata dalla coordinatrice Maura Coltorti la “Commissione di studio per temi di interesse del Centro storico“. All’ordine del giorno della seduta – prevista alle 15 in prima convocazione ed alle 16 in seconda convocazione – l’insediamento della stessa commissione, l’organizzazione dei lavori e varie ed eventuali.