Spoleto, primo incontro tra sindaco e comandanti forze dell’ordine

Incontro tra sindaco Sisti, Giugliano, Monetta e Messore: "Sono sicuro che sapremo lavorare insieme in maniera costruttiva e utile alla città e ai cittadini"

Primo incontro tra il neo sindaco di Spoleto Andrea Sisti ed i vertici locali delle forze dell’ordine. Lunedì mattina, infatti, il primo cittadino ha incontrato a palazzo comunale il vicequestore Claudio Giugliano, il comandante della Compagnia di Spoleto della Guardia di finanza, capitano Lorenza Monetta, e il capitano Teresa Messore, comandante della Compagnia carabinieri di Spoleto.

“Auspico una piena e fattiva collaborazione – ha commentato il sindaco Sisti – e sono sicuro che sapremo lavorare insieme in maniera costruttiva e utile alla città e ai cittadini”.

Si è trattato di un primo incontro voluto dal sindaco per salutare i rappresentanti delle forze dell’ordine in città, avviare un confronto sulla situazione nel territorio e verificare le possibilità di cooperazione.

“Noi siamo le istituzioni, lo Stato e dobbiamo interpretare al meglio – ha proseguito Sisti – questo ruolo nell’interesse dei cittadini. Insieme dobbiamo tutelare Spoleto che è il nostro bene più prezioso. Possiamo farlo anche attraverso iniziative non formali, che permetta a tutti di percepire chiaramente la vicinanza delle forze dell’ordine”.

Un invito che il vice questore Giugliano e le comandanti Monetta e Messore hanno accolto positivamente: “Potremmo programmare gli incontri con una frequenza maggiore rispetto al passato, anche per poterci confrontare costantemente e gestire al meglio le varie criticità man mano che si presenteranno“.

“Spoleto ha bisogno di riacquistare fiducia – è stata una delle riflessioni condivise dal sindaco nel corso dell’incontro – e deve avere la capacità di tornare a dare all’esterno segnali importanti di dialogo con le istituzioni: questo è un aspetto a cui tengo in maniera particolare. Vi ringrazio per la disponibilità e per il lavoro che state svolgendo sul fronte della sicurezza”.​