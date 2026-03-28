Spoleto piange la morte del maestro Sergio Bizzarri - Tuttoggi.info

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Spoleto piange la morte del maestro Sergio Bizzarri

Redazione

Spoleto piange la morte del maestro Sergio Bizzarri

Sab, 28/03/2026 - 16:14

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La città di Spoleto e il mondo dell’arte piangono la morte del maestro Sergio Bizzarri. Avrebbe compiuto 95 anni a giugno.

Nel 2016 aveva celebrato 70 anni di attività con una mostra antologica e un nuovo lavoro sui sassi del mare.

Ad esprimere profondo cordoglio per la scomparsa dell’illustre pittore spoletino e figura di riferimento della cultura cittadina sono in una nota l’amministrazione comunale e la presidenza del consiglio comunale.

Artista straordinario e instancabile, Sergio Bizzarri ha dedicato oltre settant’anni della sua vita alla pittura, distinguendosi per la sua capacità espressiva e per l’originalità del suo linguaggio artistico, che lo ha portato a esporre in Italia e all’estero, contribuendo a diffondere il nome di Spoleto nel mondo.

Considerato il “maestro del colore” e decano dei pittori umbri, ha rappresentato per generazioni un esempio di passione, dedizione e amore per l’arte. Con la sua scomparsa, la città perde non solo un grande artista, ma anche un prezioso testimone della propria identità culturale, profondamente legato al territorio e alla sua storia.

Alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità.

(articolo in aggiornamento)

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