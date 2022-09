"Spoleto per la Scuola", torna il catalogo dei programmi didattici - Tuttoggi

Presentazione del catalogo con i progetti didattici rivolti alle scuole. L’appuntamento è venerdì 9 settembre alla scuola “Luigi Pianciani”

Ritorna, dopo uno stop di due anni causa pandemia, ‘Spoleto per la Scuola’. Il Comune di Spoleto presenterà le proposte progettuali rivolte alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2022/2023, nell’ambito dell’iniziativa pubblica in programma venerdì 9 settembre alle ore 10.00 alla scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani”.

I progetti didattici contenuti nel catalogo ‘Spoleto per la Scuola’, che verranno illustrati dall’assessore al Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona prof.ssa Luigina Renzi, sono delle vere e proprie offerte didattiche elaborate da enti, soggetti istituzionali e non istituzionali della città con l’obiettivo di agevolare docenti e dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).