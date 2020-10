Spoleto ospedale Covid, Tesei: ecco i servizi assicurati | Oggi incontra il sindaco

“Ospedale, gli spoletini non devono temere nulla”. Donatella Tesei si rivolge direttamente agli spoletini per cercare di placare le polemiche a seguito della trasformazione Covid dell’ospedale cittadino.

Il Piano dell’ospedale Covid, i servizi che restano

Nel Piano attuale vengono mantenuti: il day hospital oncologico e tutti i servizi oncologici (radioterapia e tac oncologica, radioterapia), mammografia (arriverà un camper da Foligno), dialisi, punto prelievo, radiologia, endoscopia digestivi.

Tutti servizi che possono essere utilizzati con percorsi separati rispetto a quelli Covid.

Il pronto soccorso

Il pronto soccorso sarà in parte trasformato Covid, secondo la normativa nazionale. A fianco, sempre all’interno dell’ospedale, ma con un percorso autonomo che si realizzerà sarà garantita l’accoglienza per tutti i codici bianchi e verdi e gialli (questi ultimi relativamente alle stabilizzazioni).

Il Pronto soccorso di Spoleto non è ancora Covid. Al momento è punto di primo intervento per pazienti non Covid. Questo sarà poi attivato in un altro spazio, distinto rispetto ai percorsi Covid, non appena sarà comunicata l’accettazione a Spoleto del primo paziente con Coronavirus.

“Non c’è stata alcuna interruzione di pubblico servizio” assicura il commissario della Usl2, Massimo De Fino.

I servizi trasferiti altrove

I servizi sospesi saranno assicurati dall’ospedale di Foligno in gran parte e da quello di Assisi. Per assicurare l’accesso rapido saranno aumentate le autoambulanze disponibili per lo Spoletino e la Valnerina, compreso l’elisoccorso.

Le prestazioni specialistiche saranno effettuate nei laboratori di via Manna.

L’incontro con il sindaco De Augustinis

Tesei ha annunciato che proprio oggi si confronterà con il sindaco De Augustinis per valutare il Piano relativo all’ospedale di Spoleto. “Non è stato possibile condividere prima il Piano con il sindaco” ammette Tesei. Che ammette anche “errori di comunicazioni” da parte delle “strutture territoriali”.

“Ho grande rispetto per il sindaco De Augustinis” aggiunge Tesei, dicendosi sicura che saranno condivise soluzioni.

L’appello agli spoletini e il voto

Quanto alle critiche social degli elettori spoletini, la governatrice risponde così: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, ma io oggi sono chiamata a grandi responsabilità nell’interesse di tutta la comunità regionale e non sto a guardare chi mi ha votato”.

Quindi il nuovo appello agli spoletini: “Questo è il momento del dialogo, che io ho sempre cercato. Nessuno ha voluto penalizzare Spoleto”.

Il futuro dell’ospedale di Spoleto

Tesei rassicura ancora gli spoletini quanto al futuro del loro ospedale: “Mi farò garante, come scritto nell’ordinanza, che non appena sarà terminata l’emergenza tutti i servizi saranno completamente ripristinati. Anzi, alcuni saranno implementati”.

Tesei ribadisce anche che forse si aggiungeranno altri ospedali nella rete Covid.

La Rsa

La Rsa viene trasferita in Rsa Covid, con la riduzione da 18 a 16 dei posti letto. Sarà gestita dallo stesso personale.

Il personale

Quanto al personale, De Fino ha informato che la Usl2 si avvarrà di 30 unità infermieristiche in più. Per la parte medica, sarà diviso il personale che opererà a Spoleto dalle equipe che saranno chiamate temporaneamente ad operare altrove.

Le Usca di Spoleto avranno 3 unità in più.

Telecamere e tablet per i pazienti Covid

Per il monitoraggio dei pazienti Covid saranno installate 150 telecamere, una per ogni stanza dell’ospedale. Sarà poi attivato lo strumento della telemedicina per fornire supporto ai medici.

Per consentire ai familiari di avere un contatto con i pazienti Covid, ogni 5 ricoverati ci sarà a disposizione un tablet e uno smartphone.

Il ricorso

Quanto al ricorso contro l’ordinanza della Regione, Tesei risponde: “Al momento non ne abbiamo notizia. Ricordo però che siamo in emergenza e che stiamo applicando la normativa nazionale anti Covid”.