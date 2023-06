Spoleto, oggi l'addio ad Alessio Rigozzo - Tuttoggi.info

Dalle 12 la salma del 40enne di Spoleto morto in un incidente stradale sarà nella chiesa del Sacro Cuore, alle 15,30 i funerali

Si terranno oggi pomeriggio (venerdì 23 giugno) alle ore 15,30 nella chiesa del Sacro Cuore a Spoleto i funerali di Alessio Rigozzo, il 40enne morto domenica in un incidente stradale lungo viale Marconi. Dopo l’autopsia effettuata mercoledì pomeriggio, la salma è stata infatti dissequestrata e restituita ai familiari per l’estremo saluto.

La stessa chiesa parrocchiale, una seconda casa per Alessio, ospiterà la salma dalle ore 12 per la camera ardente. Quindi, appunto, l’ultimo saluto nel primo pomeriggio.

Tante le persone che in questi giorni si sono voluti stringere al dolore del papà Alessio, della sorella Martina, della moglie Marta e della sua figlioletta. La tragedia ha colpito profondamente le tantissime persone che conoscevano il quarantenne e che gli volevano bene.

Alessio Rigozzo nel primo pomeriggio di domenica stava percorrendo viale Marconi in sella ad uno scooter, in direzione del centro cittadino, quando ha impattato con un’auto che era in procinto di svoltare a sinistra, verso via Manna. Nonostante il tentativo di frenata, lo scontro è stato violentissimo, con l’auto travolta che si è rigirata di 180 gradi; il quarantenne invece è caduto rovinosamente a terra. I tentativi di soccorso praticamente immediati si sono rivelati inutili: il giovane spoletino è morto sul colpo.