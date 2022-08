Spoleto Nuoto, conclusa grande stagione di successi - Tuttoggi

Gianluca ha partecipato a 3 gare, migliorando i propri personali ed arrivando a soli 2 centesimi dal podio nei 50 dorso, con un tempo che gli ha permesso di lottare fino all’ultimo per una convocazione per i Campionati Europei di Roma.

Lucrezia ha partecipato a 3 gare ed ha ottenuto buoni riscontri cronometrici nonostante una condizione fisica non ottimale.

La settimana appena trascorsa ha visto la partecipazione di tre degli atleti della compagine spoletina ai Campionati Italiani Giovanili svolti al Centro Federale Pietralata: Gaia Palumbo, Lavinia Cagnoni e Paolo Persichetti. Gaia ha ottenuto il pass su ben 5 gare, migliorando in maniera consistente quasi tutti i propri personali e partecipando ad una prestigiosa finale nei 50 farfalla junior, chiusa al settimo posto. Lavinia ha nuotato un buon tempo nei 50 stile, in linea con le sue migliori prestazioni stagionali. Paolo ha abbassato il proprio personale nei 50 rana scalando posizioni nella graduatoria cadetti.

Nel mezzo delle due manifestazioni nazionali Lucrezia Mancini è stata partecipe, insieme ai compagni della nazionale giovanile, agli EYOF, le Olimpiadi Giovanili Europee svoltesi a Banská Bystrica (Slovacchia).

Lucrezia è entrata in acqua nei 100 e nei 200 rana, ma problemi di salute, non le ha permesso di esprimersi al massimo del suo potenziale, impedendole di difendere il titolo invernale ai Campionati Italiani Estivi in corso di svolgimento a Roma.

“Con queste ultime manifestazioni – evidenziano dalla Spoleto Nuoto – si è concluso un anno meraviglioso per la nostra società. Abbiamo ottenuto risultati che sembravano inarrivabili, che ci hanno dato la consapevolezza del buon lavoro fatto fino ad oggi.

Riepilogare in breve quanto ottenuto è complesso, ma doveroso:

Un argento ed un bronzo ai Campionati Italiani Assoluti invernali in vasca corta (Gianluca Andolfi);

Due titoli italiani giovanili ai Criteria 2022 nella categoria ragazzi (Lucrezia Mancini);

Un terzo posto junior ai Criteria 2022 (Gaia Palumbo);

Dodici finali conquistate tra Campionati Italiani Giovanili ed Assoluti (Gianluca Andolfi/Lucrezia

Mancini/Gaia Palumbo);

Una convocazione in nazionale maggiore per i Giochi del Mediterraneo di Oran (Gianluca Andolfi);

Due convocazioni nella nazionale giovanile per Coppa Comen ed EYOF (Lucrezia Mancini);

La convocazione del tecnico Piero Santarelli con la nazionale giovanile per la Coppa Comen;

Tre medaglie d’oro internazionali alla Coppa Comen (Lucrezia Mancini);

Campioni Regionali Esordienti A;

Vice Campioni Regionali Esordienti B.

Tutto questo – proseguono dalla società – è stato possibile grazie ad un lavoro coeso e coordinato da parte di tutta la nostra squadra. Stiamo percorrendo una strada complessa che sta portando la nostra realtà ad una continua crescita, proiettandola in una dimensione di caratura nazionale. È doveroso ringraziare tutti a partire dai nostri tecnici (Piero Santarelli, Daniele Luciani, Marilena Frascarelli, Antonella Gori e Maurizio Ricci) che ogni giorno, con passione e competenza, guidano il percorso tecnico e formativo dei ragazzi.

Un grazie alle famiglie, vero supporto e grande risorsa per la società; grazie al consiglio direttivo vera guida dell’intera società; grazie aglisponsor per il loro contributo; e soprattutto grazie ai nostri ragazzi della sezione di Spoleto e di Foligno che ogni giorno entrano in acqua dando il massimo, con tanta voglia, determinazione ed ambizione. Tutto questo sarà sicuramente uno stimolo incredibile per crescere e migliorarsi ancora nella prossima stagione. Grazie a tutti e forza Spoleto Nuoto!”.