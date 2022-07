Spoleto 'N Fun, un successo con 10mila presenze registrate - Tuttoggi

Lo stadio comunale di Spoleto per 10 giorni è diventato il più grande parco acquatico del centro Italia minimizzando l'uso di acqua

Diecimila presenze in 10 giorni. Questi i numeri della manifestazione “Spoleto ‘n Fun” che si è conclusa domenica sera (24 luglio) e che ha richiamato turisti e pubblico da tutta l’Umbria e da fuori regione. Sono stati 10 giorni di divertimento in cui lo stadio comunale di Spoleto si è animato con sport, benessere, divertimento, musica e buon cibo. Una grande e scintillante festa d’estate, da mattina a sera, per tutte le età con oltre 10mila metri quadrati di puro divertimento con fantastici giochi d’acqua per il più grande parco acquatico gonfiabile del centro Italia. Va sottolineato che gli organizzatori si sono fortemente impegnati per minimizzare l’uso di acqua nel parco, implementando un complesso impianto di recupero, di filtraggio e di trattamento, similare a quello di una piscina. E’ stato così possibile garantire un forte abbattimento dell’uso d’acqua dando una concreta risposta all’attuale crisi idrica.

“Una prima edizione che ci ha soddisfatti – spiegano Luca Cagnazzo e Andrea Duranti, organizzatori della manifestazione – sia per le 10mila presenze registrate che per i consensi positivi arrivati dal pubblico che in questi 10 giorni ha scelto Spoleto ‘N Fun per trascorrere le giornate e le serate. Nel 2019 avevamo organizzato l’edizione zero di questa manifestazione a Monteluco e c’era stata una grande risonanza e in molti avevano apprezzato la kermesse. Questa volta abbiamo voluto organizzare una grande manifestazione in cui abbiamo unito sport, giochi, divertimento, food, convegni, seminari, musica e spettacoli. Vista la situazione di siccità che stiamo vivendo abbiamo pensato anche al risparmio dell’acqua. Certo è che come in tutte le cose si può migliorare e crescere tutti insieme con una maggiore presenza, magari, anche da parte delle istituzioni cittadine. Già stiamo pensando alla prossima edizione. Intanto vogliamo ringraziare tutti i ragazzi che in questi dieci giorni hanno lavorato con noi e anche le associazioni che hanno dato vita a convegni ed incontri.