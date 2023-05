Spoleto, morto l'ex sindaco Giancarlo Tulipani. Il cordoglio del Consiglio comunale - Tuttoggi.info

Tra le figure politiche più importanti per la città negli ultimi decenni, Giancarlo Tulipani è morto domenica sera

La città di Spoleto piange la morte – avvenuta domenica sera – dell’ex sindaco Giancarlo Tulipani, figura di spicco della politica cittadina. La notizia è stata resa nota lunedì mattina durante il Consiglio comunale dal vicepresidente dell’assise, Sergio Grifoni, che fu tra l’altro assessore nella Giunta da lui guidata, dal 1990 al 1995.

Giancarlo Tulipani – socialista, figura di spicco della politica cittadina per molti anni – è stato impegnato a lungo nell’amministrazione comunale cittadina, fino appunto all’elezione a sindaco. Quindi era passato a dirigere la Ssit, la società Spoletina trasporti. Fu lui che avviò l’ambizioso progetto di realizzare i percorsi della mobilità alternativa a Spoleto, concretizzatisi dopo svariati anni. E qualche anno fa si fece portavoce anche di un possibile progetto di un quarto stralcio di scale mobili, nella zona di piazza Garibaldi.

Tuttoggi.info aveva ricordato appena pochi giorni fa la storica visita dell’attuale Re Carlo d’Inghilterra a Spoleto, nel 1992, quando fu accolto proprio dall’allora sindaco Giancarlo Tulipani.

Sgomento e cordoglio è stato espresso da più consiglieri comunali, in modo bipartisan, lunedì mattina, tanto che dopo un minuto di silenzio e la sospensione del consiglio, la seduta è stata dichiarata chiusa in segno di rispetto per l’ex sindaco. L’ufficio di presidenza ed il sindaco Andrea Sisti – che ha espresso la sua vicinanza ai familiari di Giancarlo Tulipani, agli ex colleghi di partito ed amici – si recheranno nelle prossime ore a rendere omaggio alla salma. Mentre il consigliere Giancarlo Cintioli ha proposto di allestire la camera ardente per l’ex primo cittadino nelle sale del Comune di Spoleto, proposta che il presidente dell’assemblea Marco Trippetti ha fatto propria. Diversi gli attestati di cordoglio espressi in aula, tra cui quelli dei socialisti Enzo Alleori e Paolo Piccioni, ma anche Guerrino Lucentini e Maria Elena Bececco.

(articolo in aggiornamento)

Lucentini: il Pd si associa al cordoglio per la scomparsa del già sindaco Tulipani, che dopo un lungo periodo di malattia ieri sera ci ha lasciato

Cintioli: voglio mandare un saluto ed un abbraccio alla famiglia, vorrei unirmi all’invito che ha fatto il sindaco di sospendere il consiglio comunale. persona che ha dedicato la sua vita all’attività politica ed amministrativa della città

Bececco: cordoglio