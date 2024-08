Spoleto, Maria Letizia e il volto giovane di Poste Italiane - Tuttoggi.info

Poste Italiane continua a rinnovare il suo volto: dal 2020 il livello medio dell’età del personale è sceso da 51 a 47 anni. In questo trend, Perugia, o meglio Spoleto è in testa: la più giovane consulente finanziaria di Poste Italiane della provincia ha appena 24 anni. “Sono in Azienda da appena un anno, e già ho avuto un’importante crescita. Ho risposto a un annuncio in cui cercavano proprio la mia figura e sono stata fortunata! Infatti sono entrata come sportellista e dopo poco mi sono spostata alla consulenza.” Maria Letizia Palazzo, originaria di Lamezia Terme ma spoletina d’adozione, laureata in Economia Aziendale e iscritta a Economia e Management, dice “sono cresciuta con Poste Italiane in famiglia, visto che sia mio nonno che mia madre ci lavoravano. Sin da piccola ho avuto confidenza con questo mondo, dai primi buoni postali che mi hanno regalato fino alla Postepay Evolution per 18 anni.” Il percorso di studi era attinente, la familiarità c’era e “è stato come trovarmi a casa. Qui il lavoro è sempre diverso e mi piace rapportarmi con le persone, che si fidano dei miei consigli perché capiscono la mia preparazione. L’approccio cambia a seconda di chi ho davanti, la bravura è anche quella, ma una volta trovata la strada giusta, è un lavoro che dà molte soddisfazioni”. Sicuramente un bel traguardo per una ragazza tanto giovane. “Un contratto a tempo indeterminato e una sfida da portare avanti ogni giorno non sono un punto di arrivo, ma di partenza. Per chi ha voglia di crescere ed emergere Poste Italiane è il posto giusto: i ragazzi giovani devono crederci e candidarsi!”

Nel corso del 2023, Poste Italiane ha proseguito la campagna di assunzioni destinata a giovani e neolaureati, provvedendo all’assunzione nel triennio 2021/23 di oltre 6700 persone di età inferiore ai 30 anni.

Anche nel 2024, per il quinto anno consecutivo, Poste Italiane ha ricevuto la certificazione “Top Employers” che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.