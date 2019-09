Spoleto, l’organico porta a porta raggiunge la zona di San Nicolò

Il Comune di Spoleto si avvia verso il completamento della raccolta porta a porta che sta portando a buoni risultati e che ha visto il superamento del 56%. E’ scattato, infatti, per 8mila utenze il servizio di domiciliazione della frazione organica che riguarda i diversi quartieri e frazioni di Spoleto, con gli operatori della Valle Umbra Servizi che stanno procedendo con la consegna dei contenitori per l’organico.

Nei prossimi giorni, quindi, operatori incaricati da Valle Umbra Servizi consegneranno un mastello per l’organico di colore marrone e il calendario per il ritiro, come già avviene per gli altri contenitori (carta, plastica e indifferenziato).

Si ricorda che per effettuare una corretta raccolta della frazione organica è necessario utilizzare i sacchetti biodegradabili e compostabili (per intenderci come quelli utilizzati nei supermercati per frutta e verdura) e non i sacchi normali di plastica.

Le vie interessate dalle consegne saranno le seguenti: via dei Filosofi, via Busetti, via Campanella, via C. Beccaria, via Benedetto Croce, via Giordano Bruno, via del Minatore, via della Repubblica, via Ugo Frascherelli, via C.A. dalla Chiesa, via S. Nicolò, via Morvillo, via Falcone, via Risorgimento, via Lorenzo Betti. I contenitori stradali non verranno tolti, comunque, fino a quando non sarà stata effettuata la consegna di tutti i mastelli.

Cambia anche il servizio per il ritiro dei pannoloni che diventa domiciliare. Sparirà il bidone stradale con il coperchio rosso e al suo posto verranno consegnati dei sacchi (comprensivi di etichetta personale con il numero di codice utente) che dovranno essere esposti nei giorni previsti dal calendario. Pertanto, tutti coloro che necessitano di tale servizio dovranno telefonare al numero verde 800280328 (da fisso) o allo 051 3518234 (da telefono cellulare) oppure inviare una mail a igieneurbana@valleumbraservizi.it per attivarlo.

Si ricorda che, per facilitare la raccolta differenziata, è possibile scaricare l’App (gratuita) Junker direttamente sul cellulare e si potrà: consultare i calendari di raccolta della zona inserita; ricevere un messaggio (la sera precedente) che indicherà il contenitore da esporre; interrogare l’App per sapere come differenziare il rifiuto; inquadrare con il cellulare il codice a barre di un imballaggio e sapere così come va conferito ed anche ricevere informazioni e news.

(foto di repertorio)

