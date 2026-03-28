Spoleto, lavori di ampliamento al Pronto Soccorso. Come cambia l'accesso - Tuttoggi.info

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Spoleto, lavori di ampliamento al Pronto Soccorso. Come cambia l’accesso

Redazione

Spoleto, lavori di ampliamento al Pronto Soccorso. Come cambia l’accesso

Come cambia l'accesso all’ospedale "San Matteo degli Infermi" in seguito ai lavori di ampliamento del servizio di emergenza
Sab, 28/03/2026 - 09:49

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Da lunedì 30 marzo cambiano il percorso di accesso e l’ingresso al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto in seguito agli interventi di ampliamento del servizio di emergenza e della camera calda per l’accesso delle ambulanze. Lo fa sapere in una nota l’Azienda Usl Umbria 2.

La nuova segnaletica sarà collocata lungo i percorsi esterni e interni all’ospedale per guidare i pazienti e i loro accompagnatori verso l’ingresso temporaneo del Pronto Soccorso. Il servizio di emergenza-urgenza rimarrà pienamente operativo per tutta la durata dei lavori, senza subire alcuna interruzione.

I lavori, che interessano l’area del Pronto Soccorso del nosocomio di Spoleto, si inseriscono in un progetto di potenziamento della struttura volto a migliorare la qualità e la capacità di accoglienza dei servizi di emergenza a beneficio di tutta la comunità.

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