Spoleto, la 3 B della Dante Alighieri sul podio del Corepla school contest

Gli studenti della 3 B della scuola media Dante Alighieri di Spoleto conquistano il podio del concorso nazionale indetto dal consorzio Corepla sul riciclaggio della plastica. Gli studenti spoletini si sono infatti classificati al secondo posto a livello nazionale (a pari merito con una scuola di Apecchio) del Corepla school contest, che consisteva in 3 diversi step, tra cui un quiz, la realizzazione di un “meme” ed un video. Oltre 500 le scuole italiane partecipanti.

A soli due punti di distanza dalla Dante Alighieri, comunque, si è classificata un’altra classe di Spoleto, la 1 D della “Pianciani”.

Gli studenti della Dante, che hanno ottenuto dal consorzio nazionale per il riciclo della plastica un buono da 500 euro da spendere su Amazon, un tablet per il docente e un mini tablet per ciascuno studente della classe, sono stati premiati oggi in Comune durante la conferenza stampa servita a fare il punto sulla raccolta differenziata nel territorio comunale, alla presenza dei vertici di Vus, del sindaco de Augustinis, degli assessori Alessandro Cretoni e Maria Rita Zengoni e dei consiglieri comunali Marina Morelli e Paola Santirosi.

Ad accompagnare gli studenti le docenti Luciana Buscaglia, Eloisa Giannantoni e Maria Adele Abrogioni e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Spoleto 1 Alessia Marini.

“Avete fatto un percorso importante – ha dichiarato il sindaco de Augustinis rivolgendosi agli studenti – abbiamo bisogno di rimettere in asse il nostro sistema, dando ciascuno il proprio contributo, perché l’ambiente che abbiamo intorno è il nostro e abbiamo il dovere di preservarlo”.

“Siate pronti, studiate, acquisite competenze perché nel vostro futuro questo sarà sempre più importante– è stato l’intervento del presidente della Vus, Lamberto Dolci – Cercheremo di organizzare un incontro per mostrarvi come da 40.000 tonnellate di organico riusciamo a produrre 4 milioni di metri cubi di gas. Dobbiamo costruire il futuro partendo da fatti come questo e dobbiamo farlo con il vostro aiuto”.

“Dobbiamo ridurre il consumo di plastica – ha dichiarato il direttore generale Vus Walter Rossi – in questi dieci anni, ossia dal 2009 a oggi, attraverso le nostre fontanelle a piazza D’Armi e a San Giacomo abbiamo erogato 8.500.000 litri di acqua, con una diminuzione del consumo di plastica pari a 270 tonnellate. Dobbiamo migliorare, continuando però in questa direzione e cercando sul territorio il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati”.

Gli studenti, oltre a rispondere a delle domande trabocchetto sul tema del riciclo, hanno realizzato un “meme”, scegliendo l’idea più interessante presentata dalla classe: rivisitando una nota pubblicità di una catena di arredamento, hanno immaginato un divano realizzato interamente con bottiglie di plastica, ideando lo slogan “Poltronecoreplà, artigiani della riciclabilità”. Quindi hanno realizzato un video, con immagini e voci, con protagonista una tartaruga e le sue uova e le ripercussioni per la presenza di plastica nel mare.

