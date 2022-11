“Spoleto Jazz 2022”, gran finale con l'acclamato pianista Jesus Molina e il suo quintetto - Tuttoggi

Nel 2016 ha ricevuto il prestigioso Latin Grammy Cultural Foundation Awards. Oggi, è una delle stelle nascenti del jazz internazionale.

Terzo e ultimo concerto per la rassegna “Spoleto Jazz 2022”, la manifestazione promossa e organizzata da Visioninmusica con la direzione artistica di Silvia Alunni, che rivolge il suo sguardo ai giovani talenti del jazz italiano e internazionale.

Venerdì 18 novembre sul palco del Teatro Caio Melisso, alle ore 21, arriva il pianista e cantante colombiano Jesús Molina che insieme al suo gruppo, formato da Jose Irarragorri alla chitarra, Guy Bernfeld al contrabbasso e Jorge Pérez alla batteria presenterà il suo ultimo progetto musicale, “Agape”. In repertorio alcuni classici del jazz riarrangiati da lui, come Spain di Chick Corea, Giant Steps di John Coltrane e A night in Tunisia di Dizzy Gillespie, insieme ad altre sorprese in cui si potrà apprezzare anche la sua voce da solista.