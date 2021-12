Spoleto, in viale della stazione il Mercatino di Natale e della solidarietà

Appuntamento dal 7 al 12 dicembre nei giardini del viale della stazione con stand, musica e leccornie per la 21esima edizione di “Un NaT@LE che sia Tale”

Riscoprire il significato più autentico e vero del Natale, fatto di tradizioni, solidarietà, riscoperta dell’altro. Con questo spirito torna a Spoleto – dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia da Covid-19 – “Un NaT@LE che sia Tale“, il mercatino di Natale promosso dalle associazioni inSIemeVola – Millemani e Movimento Rangers e giunto alla sua 21esima edizione.

L’appuntamento è da oggi (martedì 7 dicembre) a domenica 12 dicembre nei giardini di largo Moneta (viale Trento e Trieste).

Si tratta di un mercatino natalizio che vede in campo diverse associazioni di volontariato del territorio e piccoli produttori locali con la possibilità di acquistare oggetti di artigianato e doni natalizi compiendo un gesto di beneficienza. Da oltre 20 anni, infatti, oltre a sostenere direttamente enti solidaristici del territorio, l’eventuale ricavato della manifestazione, al netto delle spese, viene devoluto per un’opera caritatevole. Non solo: durante “Un NaT@LE che sia Tale” verranno raccolte delle “scatole di Natale” per i bisognosi del territorio. Si potranno cioè donare “una cosa calda” (sciarpa, cappello, coperta etc), un passatempo, un biglietto gentile, un prodotto di bellezza, una cosa golosa.

Il mercatino di Natale sarà anche un momento di gioia per grandi e piccini grazie alle animazioni per bambini a cura del Movimento Rangers e non solo, all’intrattenimento musicale ed alla “Locanda del sorriso” dove si potranno degustare frittelle, zeppole, vin brulè e non solo.

L’appuntamento dunque è ai giardini del viale della stazione dal 7 al 12 dicembre dalle ore 15 alle 19 (l’8 e il 12 dicembre dalle 10 alle 19).

(foto di repertorio)