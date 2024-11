Spoleto, il PSI rivendica pari dignità politica - Tuttoggi.info

Sulla scorta della recente tornata elettorale, come coordinamento comunale e regionale del Partito Socialista Italiano, manifestiamo grande soddisfazione per il successo della Presidente Proietti a cui abbiamo partecipato fattivamente. Ci complimentiamo inoltre con il Vicesindaco Stefano Lisci per gli ottimi risultati ottenuti augurandogli un buon lavoro a palazzo Cesaroni che rappresenti al meglio la nostra città. Allo stesso tempo reclamiamo la necessità di un riassetto dell’intera squadra di governo e delle deleghe capace di rappresentare tutte le forze della maggioranza, cosa che peraltro lo stesso sindaco aveva in animo di fare. Quello che i socialisti rivendicano è una pari dignità politica, tanto evocata in sede di coalizione, ma che di fatto ha negato ai tanti elettori che ci hanno sostenuto anche una rappresentanza in giunta. Abbiamo tutte le energie necessarie per supportare i progetti avviati e tante idee per proporne di nuovi per ricollocare la nostra città nella posizione che merita e restituire ai cittadini i servizi che gli sono stati fatti mancare.



Il Coordinamento Comunale PSI Spoleto

Il Coordinamento Regionale PSI Umbria







