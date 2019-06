Spoleto, il giudice del Consiglio di Stato Zucchelli è il nuovo assessore al bilancio

share

E’ un giudice del Consiglio di Stato, il dottor Claudio Zucchelli, il nuovo assessore al bilancio del Comune di Spoleto. Dopo le dimissioni di Carlo Conte, il sindaco Umberto de Augustinis ha nominato oggi il nuovo membro della Giunta comunale, che avrà anche le deleghe alla Programmazione finanziaria, alle Risorse finanziarie, patrimoniali e demaniali.

Il nuovo assessore parteciperà alla prossima seduta di Giunta in programma per domani martedì 11 giugno 2019 alle ore 10.30.

Claudio Zucchelli, 70 anni ancora da compiere, laureato in giurisprudenza, ha un curriculum di tutto rispetto. Dal punto di vista professionale, è presidente di Sezione del Consiglio di Stato dal 1 gennaio 2011. Dal gennaio 2018 è presidente titolare della Sezione Consultiva per gli atti normativi. In passato è stato anche presidente del consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia, prima ancora magistrato del Tar ed avvocato presso l’Inps. Ha avuto anche importanti incarichi extragiudiziali, lavorando in diversi ministeri; da ultimo è stato capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prima dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 al 2013). Ha anche un sito internet dove è possibile consultare la sua biografia ed il suo curriculum (clicca qui).

share

Stampa