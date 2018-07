Spoleto, grave incidente all’imbocco della quattro corsie

Brutto incidente nella tarda serata di giovedì lungo la Flaminia, nel tratto dove da due si passa a quattro corsie, nel territorio comunale di Spoleto. Per ore la strada è rimasta chiusa al traffico veicolare, sia in direzione Spoleto che in direzione Campello, con lunghe code.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di un grave tamponamento, con un veicolo che avrebbe tamponato violentemente una utilitaria grigia, pressoché distrutta. Nell’incidente è rimasta ferita una donna, di cui al momento non si conoscono le condizioni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di rito ed il 118. La situazione viaria è tornata alla viabilità intorno alle 23.30 di giovedì, dopo la rimozione dei mezzi incidentati.

