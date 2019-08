Spoleto, Francesca e Nicolò sposati a Lido di Fermo da Jovanotti | Foto e video

share

E’ stata una giornata unica quella che hanno vissuto Francesca e Nicolò, due giovani di Spoleto sposati da Jovanotti durante il Jova Beach Party a Lido di Fermo, sabato 3 agosto. Un matrimonio unico e impensato fino a qualche mese fa perché i due giovani spoletini le loro nozze le avevano fissate già da tempo per ottobre prossimo.

Sorteggiati ad aprile+ tra 2.812 coppie che hanno partecipato al Jova Beach Wedding, ieri hanno coronato il loro sogno d’amore con rito civile, a cui seguirà appunto quello religioso fra due mesi. Nicolò Cardini e Francesca Lucidi Cardinali ieri hanno vissuto quindi una giornata sensazionale, sposandosi davanti a decine di migliaia di persone.

“Devo ancora realizzare. Devo ancora capire cosa sia successo, se è stato reale. Due giorni di emozioni incessanti e sensazioni indescrivibili. Non potete capire cosa sia successo nelle ultime 48 ore” ha commentato Nicolò oggi su Facebook, postando un video ed alcune foto.

“Dopo 13 anni di fidanzamento, io e Francesca non avremmo mai immaginato che sarebbe accaduto tutto ciò. Siamo al settimo cielo e ovviamente come si suol dire “il bello deve ancora venire”. So solo che dopo quello che è successo ieri, abbiamo allenato il nostro cuore alle scosse emotive che avremo il 5 Ottobre ad Assisi. P.S. Jova è una persona di una meravigliosità incredibile, il numero 1 indiscusso. Grazie a tutte le persone che c’erano e che hanno condiviso con noi una giornata che rimarrà per sempre nei nostri cuori, grazie a chi non è potuto venire ma ha comunque avuto un pensiero per noi e ci ha fatto sentire la propria vicinanza. Grazie grazie grazie, non smetterò mai di dire grazie dall’ultima e più profonda parte del mio cuore. I giorni più folli della mia vita”.

Pubblicato da Nicolò Cardini su Domenica 4 agosto 2019

“Soltanto una parola. PAZZESCO. Abbiamo ricevuto un regalo e una festa senza precedenti non ci sono parole per descrivere la bellezza e la pazzia della giornata di ieri. Abbiamo vissuto qualcosa di straordinario che ricorderemo per sempre” ha scritto invece Francesca.

Ai due giovani neosposi, in attesa del matrimonio religioso, gli auguri dalla redazione di Tuttoggi.info

(Foto nella gallery tratte dalla pagina Facebook Lorenzo Jovanotti Cherubini)

