Spoleto, entra nel vivo la 58esima Corsa dei Vaporetti | Novità nel regolamento - Tuttoggi.info

Via alla gara dei vaporetti, 40 gli equipaggi principali e 7 gli under 18: i nomi dei team. Il programma della manifestazione

Entra nel vivo a Spoleto la 58esima edizione della Corsa dei Vaporetti, con 40 equipaggi in gara (oltre a i 7 under 18) ed alcune novità nel regolamento. Il comitato organizzatore presieduto da Fabrizio Luchetti si è impegnato al massimo per presentare alla città un evento in linea con gli altri anni, nonostante alcuni problemi economici dovuti ai tempi di erogazione dei contributi pubblici. Grazie a sponsor privati vecchi e nuovi ed al supporto della Fondazione Carispo (oltre che di Regione Umbria e Comune di Spoleto) anche quest’anno sarà possibile assistere alla pazza corsa attraverso dei maxischermi nei luoghi di partenza e di arrivo.

Il programma di oggi – sabato 22 giugno – pervede alle ore 17 la sfilata dei vaporetti lungo le vie del centro storico, quindi la benedizione da parte dell’arcivescovo Renato Boccardo in piazza Garibaldi. Dalle ore 20 prenderà il via la gara vera e propria, con prove libere e cronometrate, intervallata dalle auto storiche del club Cames e dai mezzi a due ruote del Vespa club Spoleto. Gara che proseguirà nella giornata di domani, domenica 23 giugno, per tutto il giorno. A concludere l’evento sarà, come di consueto, la prossima settimana la cena con le premiazioni.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tecnico con gli equipaggi, visto che quest’anno è stato modificato il regolamento di gara, con anche novità sul peso minimo e massimo dei vaporetti (compreso tra i 110 ed i 180 kg considerando anche il guidatore); novità anche visto l’asfalto rinnovato in alcuni punti del percorso, che rischia di rendere più pericoloso il tracciato. Durante l’evento sarà garantito il servizio sanitario grazie al medico responsabile Luigi Frigieri ed ai volontari, in stretto contatto con la centrale operativa de 118. Sul percorso saranno presenti due autoambulanze ed un’automedica, oltre alle squadre appiedate dei soccorritori. In caso di incidenti o malori che comportino l’allontanamento del medico dal percorso di gara, la competizione sarà sospesa fino al suo rientro.

Di seguito gli equipaggi in gara.

NUM. SPINGITORE GUIDATORE MISS 3 Samuele Cozzari Roberto Discepoli Alesia Hasrama 5 Lorenzo Tizi Nicola Ferrante Luna Donati 7 Daniele Basili Gianluca Sartini Angelica Borgotti 10 Alessandro Trotta Nicola Pazzogna Sonia Zuccherini 11 Matteo Bartoli Guglielmo Toniolo Adele Antonini 12 Manuel Zampolini Elia Moretti Asya Mazzoli 16 Alessio Radici Matteo Scota Benedetta Rosi 19 Daniele Gori Pierluigi Gini Sara Santoni 20 Marco Buccioli Luca Scimiterna Maria Sole Fabiani 21 Francesco Fogliani Lorenzo Gelmetti Cristina Napoleoni 22 Emmanuele Loretoni Gabriele Mancini Alessandra Marini 23 Michele Casini Stefano Casini Marta Palazzi 25 Filippo Radici Francesco Scota Olga Bruschi 26 Francesco Righi Marco Gelmetti Elisa Mari 27 Giuseppe Bibiani Giuseppe Guerrini 29 Mariano D’Arienzo Paolo Boccolucci Sara Villa 31 Spartaco Casciarri Enea Casciarri Giulia Thiaree Cenci 32 Gianluca Gori Filippo Fabbri Alice Catoni 33 Simone Basili Marco Luzi Donatella Calabrese 42 Giorgio Calabresi Andrea Lilli Giorgia Roselletti 45 Giulio Cappannella Danilo Cappannella Melody Navarro Leon 47 Lorenzo Santini Daniele Tuzi Ilaria Zicavo 53 Elia Buonincontro Vincenzo Stocchi Marta Felici 57 Elia Pepperosa Rolando Solfaroli Chiara Del Brutto 58 Michele Orsini Andrea Galli Maria Gori 59 Emanuele Paci Manuel Sabbatucci Aurora Benedetti 69 Andrea Benedetti Isidori Stefano Flamini Noemi Fainelli 71 Francesco Gemma Leonardo Partenzi Jessica Massucci 74 Vincenzo Cocca Gianluca Bencivenga Michela Sciabordi 77 Andrea Morosi Marco Costanzi Anxhela Hasrama 87 Fabio Palazzi Francesco Testaguzza Antonietta Vanzillotta 88 Cristiano Cera Gabriele Ferracchiato Irene Bruschi 92 Michele Argentati Riccardo Celesti Lavinia Fagiani 93 Daniele Marceddu Antonio Palmisano Rita Donati 94 Emanuele Morena Riccardo Bellini Erika Dalla Bruna 98 Andrea Scocchetti Alessandro Cruciani Camilla Quondam Girolamo 104 Marco Lazzarini Matteo Corvi Federica Santoni 114 Lorenzo Ronci Enrico Ferrante Veronica Monteverde 226 Lorenzo Quondam Dean Damianic Martina Santarelli 313 Giovanni Stemperini Vanessa Mancini Eva Bettini

Questi invece gli equipaggi under 18

Numero Spingitore Guidatore Miss 2 Riccardo Paolini Filippo Lolli Claudia Dello Storto 4 Leonardo Mariani Lorenzo Ferracchiato Giorgia Meniconi 5 Simone Lezi Gianluca Porcu Alessia Benedetti 6 Riccardo Lancia Nicola Bellini Angelica Gori 7 Mattia Minni Federico Filipponi Martina Piernera Palmieri 8 Francesco Evangelisti Lorenzo Ferrante Mara Francesca Pacifici 10 Lorenzo Cocchi Gabriele Loreti

Sarà possibile seguire le varie fasi attraverso youtube al seguente link.