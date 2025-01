Spoleto e Montefalco piangono la scomparsa di Luigi Rambotti - Tuttoggi.info

Grande cordoglio a Montefalco e a Spoleto, ma anche nel resto dell’Umbria, per la morte di Luigi Rambotti, per anni direttore dell’Archivio di Stato di Perugia e responsabile della Sezione di Spoleto. Avrebbe compiuto 71 anni a marzo. I funerali si svolgeranno lunedì 20 gennaio alle ore 15 nel Santuario della Madonna della Stella in Montefalco.

Tanti i messaggi di cordoglio. A partire da quello proprio dell’Archivio di Stato di Perugia che “si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Luigi Rambotti, già direttore dell’Istituto e per lungo tempo responsabile della Sezione di Archivio di Stato di Spoleto”. A cui si associano le altre sezioni umbre dell’Archivio di Stato ed il personale e la dirigente delegata della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio dell’Umbria.

Nella sua vita, Luigi Rambotti è stato impegnato fortemente non solo nelle attività di conservazione del patrimonio archivistico regionale, ma anche nella divulgazione, nel supporto alle realtà limitrofe e nella partecipazione alle attività culturali del territorio, di Spoleto in primis. Grande anche l’impegno nel periodo dopo il terremoto del 2016, per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio archivistico della Valnerina. Con la scomparsa di Luigi Rambotti, l’Umbria perde una figura di grande valore.