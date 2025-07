Spoleto e il mondo dello sport in lutto, addio ad Angelo Perini - Tuttoggi.info

La città di Spoleto, il mondo del judo e la redazione di Tuttoggi.info piangono la morte di Angelo Perini. Personalità storica del mondo dello sport cittadino, del judo in particolar modo ma non solo, papà del direttore editoriale di Tuttoggi.info Leonardo, aveva 79 anni.

Personalità brillante e divertente, una vita passata alla storica tipografia Panetto & Petrelli fino alla pensione, aveva fatto dello sport e del sociale la sua missione. Angelo Perini è stato tra i precursori del judo a Spoleto, nella storica palestra di via del Mercato, frequentando anche assiduamente il mondo del ciclismo con la Cicloturistica Spoletina. Secondo dan di judo, è stato impegnato a formare generazioni di spoletini a questo sport, alcuni dei quali divenuti poi campioni italiani ed europei. Grande anche l’impegno per il sociale, ad esempio con l’attività svolta insieme all’associazione Aias, di promozione dello sport tra bambini e ragazzi disabili. Tutti lo ricordano come una persona onesta e limpida, pieni di aneddoti divertenti sul tempo trascorso accanto a lui.

Per chi volesse salutare Angelo Perini per l’ultima volta, la camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria di Amen in piazza d’Armi 1 a Spoleto mentre i funerali si terranno lunedì 7 luglio alle ore 16 nella chiesa di San Gregorio.

Tanti gli attestati di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia – alla moglie Mariarita, a Leonardo e Sara, a Silvia ed ai nipoti Niccolò e Sofia – a cui si aggiunge l’abbraccio commosso della redazione di Tuttoggi.info e di Media Marketer.

(articolo in aggiornamento)