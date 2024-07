Spoleto, doppia seduta per il consiglio comunale - Tuttoggi.info

Il Consiglio comunale di Spoleto convocato per martedì e per giovedì: gli argomenti all'ordine del giorno

Tornerà a riunirsi la prossima settimana, subito dopo la conclusione del Festival dei Due Mondi, il Consiglio comunale di Spoleto. L’assemblea presieduta da Marco Trippetti è convocata per martedì 16 luglio, alle ore 9.30. Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 18 luglio, sempre alle ore 9.30. La seduta verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Pratiche tecniche

1. “Ratifica della delibera di Giunta n. 201 del 13.06.2024 – BP 2024-2026 Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – Variazioni urgenti ai sensi art 175, comma 4 del TUEL”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

2. Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027: Presentazione.

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

3. “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 D.lgs. 267/2000 e Assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8 D.lgs.267/2000”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Interpellanze

4. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito al monumento a Luigi Pianciani ed al rifacimento di Piazza Pianciani. (prot. n. 26290/08.04.2024);

5. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’autovelox che si trova sulla S.S. Flaminia Km. 129+880. (prot. n. 34336/20.05.2024);

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sui trasporti”. (prot. n. 35304/23.05.2024).

7. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito all’abbattimento di alberi in Via Risorgimento. (prot. n. 39837/13.06.2024);

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla gestione della pubblica illuminazione. (prot. n. 41139/20.06.2024);

9. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito al contenzioso tributario tra comune di Spoleto e Istituto Alberghiero “De Carolis”. (prot. n. 41779/24.06.2024);

10. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito alle infrastrutture viarie. (prot. n. 42352/27.06.2024);

11. Interpellanza presentata dal Consigliere Imbriani in merito all’inaugurazione di un nuovo punto vendita nella periferia della Città. (prot. n. 43461/02.07.2024).

Mozioni

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Intitolazione area Polivalente San Giacomo”. (prot. n. 34879/22.05.2024);

13. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Mozione per la destinazione dell’ex Convitto femminile E.N.P.A.S. di Spoleto a casa di riposo per lavoratori dello spettacolo, ed in parte a residenza temporanea per giovani artisti”. (prot. n. 26802/10.04.2024);

14. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Fratelli d’Italia”, “Spoleto nel Cuore – Lega – Cambiamo” avente ad oggetto “Intitolazione del largo di fronte all’ingresso principale della Caserma Giuseppe Garibaldi, ubicato a fianco del Largo Andrea Moneta, posto alla destra della Via Martiri delle Fosse Ardeatine e delimitato dalla Via Cerquiglia e dal Viale Trento e Trieste al 130° Reggimento Fanteria “Perugia” – ricostituito a Spoleto nel 1941 – stanziato in Città dal 1976 al 1996.” (prot. n. 21723/07.04.2023);

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Ora Spoleto” avente ad oggetto “Intitolazione della scuola primaria di Villa Redente (2^ Direzione Didattica) a Maria Antonietta Albanese D’Angerio.” (prot. n. 58319/28.09.2023);

16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Realizzazione e attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. (prot. n. 15385/11.03.2022);

17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Installazione di bagni pubblici autopulenti”. (prot. n. 15386/11.03.2022);

18. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto 2030”, “Insieme per Spoleto”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Alleanza Civica”, “Obiettivo Comune”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, per la revoca del Portavoce del Sindaco. (prot. n. 17624/21.03.2022);

19. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito al decoro urbano. (prot. n. 32588/27.05.2022);

20. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione corsi ITS Academy nella Città di Spoleto.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

21. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Individuazione di sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni del 25 settembre 2022.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Attuazione del progetto del Reddito Alimentare.” (prot. n. 72589/28.11.2022);

33. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito all’acquisizione da parte dell’Ente, di una collezione di macchine fotografiche in forma gratuita con conseguente creazione di un museo storico permanente delle macchine fotografiche. (prot. n. 13995/03.03.2023);

24. Mozione presentata dai consiglieri Dottarelli, Cretoni, Grifoni, Imbriani, Profili relativa all’avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di Direttore Galleria civica di arte moderna e sistema museale cittadino. (prot. n. 21114/05.04.2023);

25. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli ingressi della Città.” (prot. n. 32379/30.05.2023);

26. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

27. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle iniziative da intraprendere per rendere attrattivo il territorio del comune di Spoleto. (prot. n. 41944/12.07.2023);

28. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

29. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito all’arredo floreale ed arboreo del Viale Trento e Trieste (prot. n. 44129/20.07.2023);

30. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle” avente ad oggetto “Installazione rstrelliere per biciclette e colonnine di ricarica elettrica.” (prot. n. 47610/07.08.2023);

31. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito alla presenza di erbe infestanti e rifiuti nelle aree verdi zone PEEP ed all’allestimento in dette aree di uno spazio attrezzato. (prot. n. 47613/07.08.2023);

32. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Partito Democratico”, “Civici per Spoleto”, “Movimento Cinque Stelle” e “Ora Spoleto” in merito al bando di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari. (prot. n. 47982/09.08.2023);

33. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/25.10.2023);

34. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/06.11.2023);

35. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/16.11.2023);

36. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/27.12.2023);

37. Mozione consiliare presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Mozione del Gruppo Insieme per Spoleto per il trasporto gratuito agli over 75 anni”. (prot. n. 10689/05.02.2024);

38. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/28.02.2024);

39. Mozione presentata dalla consigliera Coltorti avente ad oggetto “Iniziative atte a proteggere bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai messaggi dannosi veicolati dai social media e che trasmettono modelli di bellezza irrealisticamente perfetti, minando la loro autostima e il loro benessere mentale e fisico”. (prot. n. 20914/14.03.2024);

40. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Patti educativi”. (prot. n. 22638/21.03.2024);

41. Mozione presentata dai Consiglieri Maso e Filippi avente ad oggetto “Proposta di intitolazione a Luigi Profili (1911-1977) di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico.” (prot. n. 42853/28/06/2024).