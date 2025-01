Spoleto, domenica la mostra mercato di San Ponziano - Tuttoggi.info

Domenica 19 gennaio, in viale Trento e Trieste dalle ore 8.00 alle 20.00, è in programma la “Mostra Mercato di San Ponziano” a cura dell’Associazione l’ARTE e la TERRA s.r.l.s., con esposizione di piante e fiori, abbigliamento, calzature, biancheria, prodotti tipici, articoli da regalo e hobbistica.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, che si terrà nell’area compresa tra largo Melvin Jones e l’intersezione con viale Guglielmo Marconi, il Comune di Spoleto ha previsto alcune modifiche al traffico veicolare.

Nello specifico l’ordinanza dirigenziale n. 10 firmata ieri, giovedì 16 gennaio, dalla Comandante della Polizia Locale, Alessandra Pirro, istituisce il divieto di transito e di sosta con l’obbligo della rimozione, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di domenica 19 gennaio, in viale Trento e Trieste, nel tratto tra largo Melvin Jones e l’intersezione con viale Gugliemo Marconi (i divieti non interesseranno i mezzi di soccorso e pronto intervento in servizio di emergenza e quelli adibiti alla vendita).

Divieto di transito e di sosta, secondo gli stessi orari, anche nell’area di sosta adiacente il muro di recinzione dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari”, tra largo Giovanni Antonelli e viale Guglielmo Marconi, in via Brigata Garibaldi e in via Martiri delle Fosse Ardeatine.

Sempre domenica 19 gennaio e sempre dalle ore 6.00 alle 20.00 sono previste anche alcune modifiche alla circolazione (anche in questo caso non saranno interessati i mezzi di soccorso e di pronto intervento).

Si va dall’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via di Villa Redenta, al divieto di transito nel ramo della rotatoria di via Caduti di Nassiriya in direzione largo Giovanni Antonelli; dall’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra via Don Minzoni e viale Guglielmo Marconi (ad eccezione dei residenti con veicoli diretti alla stazione ferroviaria), all’obbligo di svolta a destra per chi proviene da viale Trento e Trieste (direzione Stazione-Centro) all’altezza dell’intersezione con viale Giuglielmo Marconi.

Previsto, in ultimo, anche l’obbligo di svolta a destra o sinistra per i veicoli in transito su viale Guglielmo Marconi (direzione Stazione-Centro), all’intersezione con via della Cerquiglia.

Sarà cura dell’A.Se. Spoleto posizionare tutta la segnaletica mobile necessaria ad indicare i percorsi alternativi ed i divieti di transito e sosta previsti nell’ordinanza.