Spoleto d’Estate, “10 km di musica” con il trio Francioli, Scarabottini e Marino

Si chiama “10km di musica” lo spettacolo del Trio di Spoleto, un viaggio attraverso distinti stili musicali, dal tango, al jazz, alla musica da film, alla canzone napoletana a musiche inedite, con una prima esecuzione assoluta: “Bossa for Bob” scritta da Gabriele Francioli. L’evento, inserito nel programma delle “Quattro Stagioni – Spoleto d’Estate” è in programma giovedì 23 agosto al Complesso Monumentale di San Nicolò alle ore 21.30

Il Trio di Spoleto – Gabriele Francioli (sax soprano, alto, clarinetto, fagotto), Gianni Scarabottini (fisarmonica), Marco Marino (contrabbasso) – affronta un repertorio che spazia da Gershwin a Piazzolla, passando da Paganini, Rimsky-Korsakov con composizioni inedite appositamente scritte per questa formazione, fino alle famose melodie dei musical americani, della canzone d’autore e delle colonne sonore di celeberrimi film che hanno segnato il XX secolo, trascritte ed elaborate appositamente per il trio in cui trovano spazio diversi linguaggi della musica con particolare riferimento al jazz. I componenti del trio provengono da diverse e significative esperienze individuali, quali le collaborazioni con artisti quali Riccardo Muti, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Sinopoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Roberto Vecchioni, Fiorello, Katia Ricciarelli, Ami Stewart, Raphael Galazzi, Gianni Morandi e grandi orchestre (Orchestra dell’Accademia Santa Cecilia, Orchestra Giovanile Italiana, Spoleto Festival Orchestra, Roma Sinfonietta, Orchestra della Sagra Musicale Umbra, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Banda della Polizia di Stato, ecc.)

Il Programma: Viaggio di R. Galliano, Cantaloupe Island di H. Hancock, Over the Rainbow di H. Arlen, Gabriel’s oboe di E. Morricone, I te Vurria Vasà di E. di Capua, Tarantè di G. Francioli, Schlindler’s list theme di J. Williams, Summertime di G. Gershwin, De Nada di G. Francioli, Resposta di N. Conceicao, It Don’t mean nothing D. Ellington, Bossa for Bob di G. Francioli, Ballata n.1 di G. Francioli, Tango Club di R. Molinelli.

