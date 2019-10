Spoleto d’Autunno, presentato oggi il nuovo capitolo degli “eventi” cittadini per i mesi di ottobre e novembre

E ci risiamo con la tecnica del frigorifero. Solo che questa volta la scorta di eventi era già stata approvvigionata in tempi non sospetti. E la stessa ha garantito una nutrita serie di conferenze stampa, a nostro parere completamente inutili, nelle quali, come coloro che si girano i pollici per diletto, gli operatori della stampa si sentono “annunciare” in un loop mefistofelico gli stessi appuntamenti che per altro sono anche ripetitivi nel corso degli anni, come ad esempio la 25^ edizione della Mostra Mercato dei Funghi e delle Erbe promossa dalla Proloco.

A tutto questo si aggiunge anche il fatto che, ben prima delle conferenze stampa promosse dall’ufficio cultura del Comune, nelle redazioni arrivano i comunicati stampa dettagliati delle stesse compagnie o associazioni, proloco o sportive, che pubblicizzano le loro iniziative.

Dunque il solito gran consommé caldo, piatto irrinunciabile di ogni amministrazione di qualsiasi colore e nazionalità. E se il brodino ci sta sempre bene nei mesi freddi, qua e là nel piatto si racimola anche qualche briciolina di “ciccia”, quel di più che fa gridare “eureka”.

Intendiamoci niente di clamoroso, come spesso l’enfasi dei relatori vorrebbe ammannire. Ma onesti spettacoli di “giro” disponibili sul mercato per chiunque e che sbarcano a Spoleto magari perché l’amministrazione locale, come quasi tutte le altre a corto di fondi, concede gli spazi teatrali e di spettacolo in maniera agevolatissima o addirittura gratis (in forma di contributo).

Per quanto ci riguarda la vera novità, fuori dal frigorifero, che potrebbe anche essere una “prima volta” di gran lusso, è la mini rassegna del Jazz di Visioninmusica, ai blocchi di partenza proprio il prossimo 4 ottobre. Che San Francesco la benedica, ma di sicuro già molto promettente così com’è stata pensata da Silvia Alunni, come novità.

Per il resto avremo un omaggio (coverband) al genio musicale di Lucio Battisti, un festival sui dolci tipici italiani (made in Epta-Primi d’Italia, per capirci), uno spettacolo sul terremoto del Centro Italia del 2016, la tradizione musicale e letteraria napoletana con protagonista Maria Rosaria Omaggio (ormai di casa a Spoleto), la vis comica di Maurizio Battista, la danza, la letteratura metafisica e il genio di Edgar Allan Poe.

In attesa della prossima sportellata di frigorifero, quando avremo davanti agli occhi la magnificenza del programma degli Eventi di Fine Anno. E via così, in un continuo ciclo delle rinascite.

“Spoleto d’Autunno”, il contenitore di spettacoli e proposte dell’Assessorato alla Cultura, è stato presentato stamani a Palazzo Mauri alla presenza dell’assessore alla Cultura Ada Urbani e del dirigente del turismo Stefania Nichinonni. Nella consueta lunga lista della spesa, ci sono anche convegni, incontri, lo sport e il trekking per scoprire le bellezze del territorio.

L’omaggio a Battisti con “Canto Libero” sabato 16 novembre al Teatro Nuovo e le “Contaminazioni Napoletane sentimenti, sorrisi e melodie per raccontare Napoli” con Mirco Bonucci alla chitarra e le letture di Maria Rosaria Omaggio domenica 6 ottobre al Caio Melisso.

Per la musica il programma contempla anche tre importanti appuntamenti con il Jazz: Nick the Nightfly venerdì 4 ottobre al Melisso, Dock in Absolute venerdì 18 ottobre al Melisso e Bosso e Girotto al Teatro Nuovo venerdì 15 novembre.

Le proposte teatrali spaziano da comicità di Maurizio Battista nello spettacolo “Papà perché lo hai fatto?” (sabato 30 novembre al Teatro Nuovo “Menotti”) al dramma del terremoto e delle sue “sismicità interiori” con “Terrae Motus / Motus Animae” di e con Maria Anna Stella del CUT Perugia (Sabato 26 ottobre al Caio Melisso)

Ci sono anche la danza e il balletto con Le Cri (L’Urlo) alla Rocca Albornoziana (venerdì 4 ottobre) e il Lago dei Cigni del Balletto di Mosca al Teatro Nuovo il 14 novembre. La Sala Pegasus ospita una serie di incontri letterari grazie all’iniziativa del Libro d’Ingresso e alla lettura di Storie Metafisiche (venerdì 25 ottobre) e di Edgar Allan Poe, tra incubo e poesia (venerdì 8 novembre).

Un intero weekend (dal 1 al 3 novembre) con la gastronomia e i prodotti tipici di qualità con i Dolci d’Italia, il festival nazionale dei dolci italiani e la Mostra Mercato dei Funghi e delle Erbe.

Per lo sport e il trekking gli appuntamenti in cartellone sono: la Camminata tra gli Olivi di domenica 27 ottobre, la XVI Giornata del Trekking Urbano (giovedì 31 ottobre), i Campionati di ginnastica ritmica (domenica 13 ottobre al Palarota) e il Triangolare di Calcio- legato alla Giornata della Legalità – tra la Nazionale Magistrati, Nazionale Prefetti e Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica che si terrà allo Stadio Comunale sabato 5 ottobre.

Spazio anche per convegni e iniziative di sensibilizzazione con la Prima Giornata della Legalità (sabato 5 ottobre) e la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne (lunedì 25 novembre) e commemorazioni civile e militari (sabato 2, lunedì 4 e martedì 12 novembre). Nel calendario sono state inserite anche con Mezz’ora dopo la chiusura di Palazzo Collicola, la Stagione di Prosa e la Domenica dei Sogni.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 2 ottobre

Convegno scientifico FILIERA OLIO DI OLIVA E PAC 2021-2027: Cosa cambia? Cosa proporre?

Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio

Complesso Monumentale di San Nicolò ore 09,00

Venerdì 4 ottobre

SPOLETO JAZZ SEASON – Nick the Nightfly – “Be Yourself”

Associazione Visioninmusica

ingresso a pagamento

Teatro Caio Melisso Spazio Carlo Fendi ore 21,00

Venerdì 4 ottobre

Rendez Vous Nacera Belaza – Spettacolo “LE CRI” (L’URLO)

Associazione Evidanse –Rendez Vous Patrimonio e Contemporaneità

ROCCA Albornoz, SALONE ANTONINI Ore 19,00

Sabato 5 ottobre

Rendez Vous Nacera Belaza – Conferenza

Associazione Evidanse –Rendez Vous Patrimonio e Contemporaneità

ROCCA Albornoz, Salone Antonini dalle ore 10,00 alle ore 11,30

Sabato 5 ottobre

Conferenza “PRIMA GIORNATA DELLA LEGALITÀ”

Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato – ore 10

Trinagolare di Calcio -Stadio Comunale – ore 15.30

Domenica 6 ottobre

“CONTAMINAZIONI NAPOLETANE: PAROLE E MUSICA” – SENTIMENTI, SORRISI E MELODIE PER RACCONTARE NAPOLI

Mirco Bonucci alla chitarra e letture di Maria Rosaria Omaggio

Teatro Caio Spazio Carlo Fendi ore 17,30

Domenica 13 ottobre

CAMPIONATI REGIONALI DI GINNASTICA RITMICA SPECIALITÀ GOLD

Polisportiva Dilettantistica La Fenice

Palarota

Venerdì 18 ottobre

SPOLETO JAZZ SEASON – Dock in absolute – “Unlikely”

Associazione Visioninmusica

ingresso a pagamento

Teatro Caio Melisso Spazio Carlo Fendi ore 21,00

Venerdì 25 ottobre

LIBRO D’INGRESSO – STORIE METAFISICHE

iniziativa Letteraria – Letture di Luis Gabriel Santiago e Pietro Biondi

ingresso a pagamento

Sala Pegasus ore 21,30

Sabato 26 ottobre

“TERRAE MOTUS / MOTUS ANIMAE” con Maria Anna Stella del CUT Perugia

Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi – ore 21

Domenica 27 ottobre

CAMMINATA TRA GLI ULIVI

3a giornata nazionale in 104 città dell’Olio italiane

a cura dell’Associazione Nazionale Icttà dell’olio

Giovedì 31 ottobre

LENTI SUSSURRI DI ACQUA E STORIA

XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Vie del centro storico

1-2-3 novembre

DOLCI D’ITALIA – FESTIVAL NAZIONALE DEI DOLCI TIPICI ITALIANI

Confcommercio e Epta

Complesso Monumentale di San Nicolò e centro storico

1-2-3 novembre

XXV EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEI FUNGHI E DELLE ERBE

ProLoco di Spoleto “A. Busetti”

Auditorium della Stella e Piazza Garibaldi

sabato 2, lunedì 4 e martedì 12 novembre

COMMEMORAZIONI CIVILI E MILITARI

Venerdì 8 novembre

LIBRO D’INGRESSO – EDGAR ALLAN POE, INCUBI E POESIA

Anna Leonardi – Cristina Antonini – Loretta Bonamente

Iniziativa letteraria

Sala Pegasus ore 21,30- Ingresso a pagamento

Giovedì 14 novembre

IL LAGO DEI CIGNI – BALLETTO DI MOSCA

Fondazione Teatro Lirico Siciliano

ingresso a pagamento

Teatro Nuovo G. Carlo Menotti – ore 21,00

Venerdì 15 novembre

SPOLETO JAZZ SEASON – Bosso-Girotto Latin Mood “Vamos”

Associazione Visioninmusica

ingresso a pagamento

Teatro Nuovo G. Carlo Menotti – ore 21,00

Sabato 16 novembre

“CANTO LIBERO” – OMAGGIO ALLE CANZONI DI LUCIO BATTISTI

Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore

ingresso a pagamento

Teatro Nuovo G. Carlo Menotti – ore 21,00

Lunedì 25 novembre

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Sabato 30 novembre

“PAPÀ PERCHÉ LO HAI FATTO?” – SPETTACOLO CON MAURIZIO BATTISTA

Società Skyline S.r.l.

ingresso a pagamento

Teatro Nuovo G. Carlo Menotti – ore 21,00

IL NUOVO VOLTO DI PALAZZO COLLICOLA

MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA Tutti i venerdì di ottobre e novembre | Palazzo Collicola | ore 19.00

Visite guidate tematiche a cura di Sistema Museo

CONCLUSIONE CICLO DI MOSTRE CONTRAPPUNTI | Venerdì 11 ottobre | ore 17.00 | Palazzo Collicola

DIALOGHI SULL’ARTE Venerdì 25 ottobre | ore 17.00 | Palazzo Collicola

STAGIONE DI PROSA

Rassegna teatrale | dal 27/10/19 al 24/03/20 | Teatro Stabile dell’Umbria

Domenica 27 ottobre | L’anima buona di Sezuan

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti | ore 17.00 I ingresso a pagamento

Sabato 23 novembre | Un tram che si chiama desiderio

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti | ore 21.00 | ingresso a pagamento

LA DOMENICA DEI SOGNI – ARRIVA IL TEATRO

Rassegna teatrale per bambini e famiglie | dal 17/11/19 al 22/03/20

Domenica 17 novembre | Mago per svago

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti | ore 16.30 | Fontemaggiore

