Spoleto, chiude per lavori il cinema Sala Frau - Tuttoggi

Grazie a questo finanziamento sarà possibile risolvere uno dei problemi più importanti della sala: il freddo durante l’inverno ed il caldo durante i mesi estivi. Molto spesso, infatti, l’impianto esistente impediva di riscaldare adeguatamente l’ambiente, mentre l’aria condizionata mancava totalmente.

Il Cinema Sala Frau alla riapertura sarà invece dotato di un nuovissimo impianto di riscaldamento e aria condizionata di ultima generazione, provvisto anche di un sistema di ricambio d’aria, oggi ancora più importante per garantire un ambiente salubre a seguito della pandemia da Covid 19.

Ma le novità non sono finite: la Sala Frau avrà anche un nuovissimo e performante proiettore laser. L’investimento di oltre 200 mila euro consentirà quindi alla città di avere una sala cinematografica con un approccio totalmente green, attento ai consumi e all’ambiente, e un locale molto più confortevole.

La Cooperativa Immaginazione e i cittadini spoletini amano la Sala Frau e la sua storia, non c’è regista che sia passato per questa sala senza ammirarne la bellezza e l’eleganza. Questi interventi vogliono salvaguardare e restituire alla città un luogo con una magnifica storia alle spalle, che deve essere assolutamente preservato per continuare ad offrire a grandi e piccoli la migliore esperienza cinematografica possibile. L’appuntamento è quindi in primavera, con una nuova e sempre bellissima Sala Frau.