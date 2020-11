Spoleto, arcivescovo positivo asintomatico al Covid - Tuttoggi

Preghiera e solidarietà al cardinale Bassetti

L’arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo, è risultato positivo al Coronavirus. L’alto prelato, da quanto affermato da lui stesso, è asintomatico.

Il pensiero al cardinale Gualtiero Bassetti

“La situazione creatasi con la positività al virus mi conduce a condividere esistenzialmente le giornate di quanti stanno affrontando, a casa o in ospedale, gli assalti del Covid-19, tra cui il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza episcopale italiana, ricoverato in terapia intensiva nel nosocomio di Perugia, al quale va ancora una volta il mio pensiero affezionato e fraterno”.

“Preghiera”

“Questi giorni d’isolamento domiciliare mi offrono la possibilità di ripercorrere idealmente in preghiera tutte le strade della nostra Diocesi, compiendo così una “visita” inedita alle diverse comunità. Il tempo prolungato a disposizione mi permette di comporre una lunga intercessione per il bene di tutti e di ciascuno e chiedere luce e speranza per un tempo difficile. Sono stato gradevolmente sorpreso e nutro profonda gratitudine per la quantità di telefonate e messaggi ricevuti in questa prima giornata di isolamento, dalla Diocesi, dalla Regione e dall’Italia”.